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Лавров: скоро мир увидит подтверждения взаимных интересов РФ и США

Лавров: скоро мир увидит подтверждения взаимных интересов РФ и США - 29.04.2025, ПРАЙМ

Лавров: скоро мир увидит подтверждения взаимных интересов РФ и США

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T18:35+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы. "Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела – покажет ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС. Как отметил Лавров, Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками. "Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям, и она продолжается буквально вот когда мы с вами общаемся", - отметил он.Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее."Я бы предостерег от того, чтобы нынешнее состояние российско-американского диалога рассматривать, как нечто из ряда вон выходящее, это просто возвращение к нормальности",- сказал министр.Также Лавров, комментируя встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил, что для Москвы диалог всегда предпочтительнее."При всех прочих обстоятельствах, диалог всегда предпочтительнее", - сказал министр.Лавров отметил, что его удивляет реакция некоторых стран на процессы в российско-американских отношениях."Все воспринимают эти контакты между нами и американцами как какую-то сенсацию. Хотя на самом деле и в годы холодной войны идеологическое противостояние было весьма и весьма жестким, но диалог никогда не прекращался", - добавил он.

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