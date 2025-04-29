https://1prime.ru/20250429/mask-857109235.html

Маск назвал снижение рождаемости экзистенциальным кризисом

Маск назвал снижение рождаемости экзистенциальным кризисом - 29.04.2025, ПРАЙМ

Маск назвал снижение рождаемости экзистенциальным кризисом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:19+0300

2025-04-29T08:19+0300

2025-04-29T08:19+0300

мировая экономика

япония

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. По данным издания, у предпринимателя по меньшей мере 14 детей от четырех женщин. Как сообщала газета, Маск считает, что цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения и потому стремится исправить это, пытаясь родить больше детей. "Это экзистенциальный кризис!", - прокомментировал Маск публикацию в соцсети X о рекордно низкой рождаемости в Японии, США и Австралии. В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всём мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось. Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.

https://1prime.ru/20250425/mask-857023245.html

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, сша