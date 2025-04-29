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Маск назвал снижение рождаемости экзистенциальным кризисом
Маск назвал снижение рождаемости экзистенциальным кризисом - 29.04.2025, ПРАЙМ
Маск назвал снижение рождаемости экзистенциальным кризисом
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:19+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. По данным издания, у предпринимателя по меньшей мере 14 детей от четырех женщин. Как сообщала газета, Маск считает, что цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения и потому стремится исправить это, пытаясь родить больше детей. "Это экзистенциальный кризис!", - прокомментировал Маск публикацию в соцсети X о рекордно низкой рождаемости в Японии, США и Австралии. В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всём мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось. Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
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мировая экономика, япония, сша
Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США
Маск назвал снижение рождаемости экзистенциальным кризисом
Маск назвал падение уровня рождаемости экзистенциальным кризисом
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал падение глобального уровня рождаемости экзистенциальным кризисом.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. По данным издания, у предпринимателя по меньшей мере 14 детей от четырех женщин. Как сообщала газета, Маск считает, что цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения и потому стремится исправить это, пытаясь родить больше детей.
"Это экзистенциальный кризис!", - прокомментировал Маск публикацию в соцсети X о рекордно низкой рождаемости в Японии, США и Австралии.
В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всём мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось.
Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
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