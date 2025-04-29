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Маск анонсировал выпуск бета-версии модели ИИ Grok 3,5
Маск анонсировал выпуск бета-версии модели ИИ Grok 3,5 - 29.04.2025, ПРАЙМ
Маск анонсировал выпуск бета-версии модели ИИ Grok 3,5
Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:02+0300
2025-04-29T12:02+0300
2025-04-29T12:02+0300
технологии
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая, предположительно, сможет точно отвечать на сложные технические вопросы и будет разбираться в ракетных двигателях и электрохимии. "На следующей неделе состоится ранний бета-релиз Grok 3.5, доступный только для подписчиков SuperGrok... Это первый ИИ, который, например, может точно отвечать на технические вопросы о ракетных двигателях или электрохимии", - написал Маск на своей странице в социальной сети X. Маск отметил, что Grok 3.5 будет использовать метод рассуждения на основе первых принципов, то есть анализировать проблемы, опираясь на фундаментальные факты и законы, и формировать ответы самостоятельно, без поиска готовых решений в интернете. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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технологии, сша, илон маск
Технологии, США, Илон Маск
Маск анонсировал выпуск бета-версии модели ИИ Grok 3,5
Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта Grok 3,5
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая, предположительно, сможет точно отвечать на сложные технические вопросы и будет разбираться в ракетных двигателях и электрохимии.
"На следующей неделе состоится ранний бета-релиз Grok 3.5, доступный только для подписчиков SuperGrok... Это первый ИИ, который, например, может точно отвечать на технические вопросы о ракетных двигателях или электрохимии", - написал Маск на своей странице в социальной сети X.
Маск отметил, что Grok 3.5 будет использовать метод рассуждения на основе первых принципов, то есть анализировать проблемы, опираясь на фундаментальные факты и законы, и формировать ответы самостоятельно, без поиска готовых решений в интернете.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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