https://1prime.ru/20250429/mask-857119950.html

Маск анонсировал выпуск бета-версии модели ИИ Grok 3,5

Маск анонсировал выпуск бета-версии модели ИИ Grok 3,5 - 29.04.2025, ПРАЙМ

Маск анонсировал выпуск бета-версии модели ИИ Grok 3,5

Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:02+0300

2025-04-29T12:02+0300

2025-04-29T12:02+0300

технологии

сша

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец компании xAI Илон Маск анонсировал выпуск бета-версии модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3,5, которая, предположительно, сможет точно отвечать на сложные технические вопросы и будет разбираться в ракетных двигателях и электрохимии. "На следующей неделе состоится ранний бета-релиз Grok 3.5, доступный только для подписчиков SuperGrok... Это первый ИИ, который, например, может точно отвечать на технические вопросы о ракетных двигателях или электрохимии", - написал Маск на своей странице в социальной сети X. Маск отметил, что Grok 3.5 будет использовать метод рассуждения на основе первых принципов, то есть анализировать проблемы, опираясь на фундаментальные факты и законы, и формировать ответы самостоятельно, без поиска готовых решений в интернете. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

https://1prime.ru/20250429/mask-857109235.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, илон маск