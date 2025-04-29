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МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту
МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту - 29.04.2025, ПРАЙМ
МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту
Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту имени Шахида-Раджаи, сообщает МЧС России. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T07:43+0300
2025-04-29T07:43+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту имени Шахида-Раджаи, сообщает МЧС России.
"Два самолета Бе-200ЧС и Ил-76 ликвидируют последствия крупного пожара в Иране. За 13 сливов на очаги сброшено порядка 130 тонн воды", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что самолеты чрезвычайного ведомства направлены в Бендер-Аббас по поручению президента РФ Владимира Путина и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова.
Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил место ЧП в воскресенье. Он распорядился не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.
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бизнес, иран, москва, рф, владимир путин, масуд пезешкиан, мчс, new york times
Бизнес, Энергетика, ИРАН, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, МЧС, New York Times
МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту
Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту имени Шахида-Раджаи
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту имени Шахида-Раджаи, сообщает МЧС России.
"Два самолета Бе-200ЧС и Ил-76 ликвидируют последствия крупного пожара в Иране. За 13 сливов на очаги сброшено порядка 130 тонн воды", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что самолеты чрезвычайного ведомства направлены в Бендер-Аббас по поручению президента РФ Владимира Путина и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова.
Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил место ЧП в воскресенье. Он распорядился не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.