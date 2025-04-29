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Медь дешевеет на фоне роста курса доллара - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/med--857112416.html
Медь дешевеет на фоне роста курса доллара
Медь дешевеет на фоне роста курса доллара - 29.04.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне роста курса доллара
Стоимость меди во вторник снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:13+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,53% - до 4,815 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 99,23 пункта. Укрепление доллара понижает спрос на медь со стороны держателей других валют. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04% - до 9 378 долларов, алюминия - на 0,25%, до 2 434 долларов, цинка - опустилась на 0,49%, до 2 633,5 доллара.
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рынки, торги, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Comex
09:13 29.04.2025
 
Медь дешевеет на фоне роста курса доллара

Стоимость меди снижается на фоне роста курса доллара

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,53% - до 4,815 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 99,23 пункта. Укрепление доллара понижает спрос на медь со стороны держателей других валют.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04% - до 9 378 долларов, алюминия - на 0,25%, до 2 434 долларов, цинка - опустилась на 0,49%, до 2 633,5 доллара.
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ЭкономикаРынкиТоргиМОСКВАСШАComex
 
 
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