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Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок
Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок - 29.04.2025, ПРАЙМ
Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок
России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:34+0300
2025-04-29T11:34+0300
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "За свою тысячелетнюю историю Россия прошла через самые тяжелые испытания и выдержала их с честью, чем дальше, тем сильнее становится общее стремление обеспечить своей стране и ее миллионам будущее, безбедное будущее, безопасное будущее и для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий, найти истенных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки волков в овечьих шкурах", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
11:34 29.04.2025
 
Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок

Медведев: России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и обрести союзников

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанк% Дмитрий Медведев
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"За свою тысячелетнюю историю Россия прошла через самые тяжелые испытания и выдержала их с честью, чем дальше, тем сильнее становится общее стремление обеспечить своей стране и ее миллионам будущее, безбедное будущее, безопасное будущее и для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий, найти истенных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки волков в овечьих шкурах", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время
8 апреля, 10:18
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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