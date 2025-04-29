https://1prime.ru/20250429/medvedev-857119210.html
Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок
Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок - 29.04.2025, ПРАЙМ
Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок
России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:34+0300
2025-04-29T11:34+0300
2025-04-29T11:34+0300
политика
россия
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/31/829113104_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_b408330e979d6d7b09623cb49d84fed5.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "За свою тысячелетнюю историю Россия прошла через самые тяжелые испытания и выдержала их с честью, чем дальше, тем сильнее становится общее стремление обеспечить своей стране и ее миллионам будущее, безбедное будущее, безопасное будущее и для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий, найти истенных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки волков в овечьих шкурах", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://1prime.ru/20250408/oruzhie-856464001.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/31/829113104_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_8ff8e1830003e212c8238336bc224181.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
Медведев призвал Россию извлечь уроки из сделанных ошибок
Медведев: России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и обрести союзников
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. России нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"За свою тысячелетнюю историю Россия прошла через самые тяжелые испытания и выдержала их с честью, чем дальше, тем сильнее становится общее стремление обеспечить своей стране и ее миллионам будущее, безбедное будущее, безопасное будущее и для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий, найти истенных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки волков в овечьих шкурах", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время