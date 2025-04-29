https://1prime.ru/20250429/medvedev-857120454.html

Медведев призвал создать альтернативу МУС

Медведев призвал создать альтернативу МУС - 29.04.2025, ПРАЙМ

Медведев призвал создать альтернативу МУС

Меировому сообществу нужно создать альтернативу Международному уголовному суду (МУС), заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:11+0300

2025-04-29T12:11+0300

2025-04-29T12:11+0300

россия

общество

москва

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Меировому сообществу нужно создать альтернативу Международному уголовному суду (МУС), заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Совершенно очевидно, что с этой ролью не сможет справиться Международный уголовный суд. Это странная, по сути вырождающаяся международная структура, за последние годы окончательно расписалась в своей ангажированности и даже бессилии. Международному сообществу нужно создать новую структуру, альтернативную этому самому гаагскому суду, а его юрисдикцию надо распространить на преступления геноцида, военные преступления преступления против человечности, а также на акты терроризма", - сказал Медведев. По его мнению, международное сотрудничество в рамках этого органа позволило бы такие преступления предотвращать. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://1prime.ru/20250424/peskov-856991613.html

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россия, общество , москва, дмитрий медведев