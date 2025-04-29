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Медведев призвал создать альтернативу МУС
Медведев призвал создать альтернативу МУС - 29.04.2025, ПРАЙМ
Медведев призвал создать альтернативу МУС
Меировому сообществу нужно создать альтернативу Международному уголовному суду (МУС), заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:11+0300
2025-04-29T12:11+0300
2025-04-29T12:11+0300
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общество
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Меировому сообществу нужно создать альтернативу Международному уголовному суду (МУС), заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Совершенно очевидно, что с этой ролью не сможет справиться Международный уголовный суд. Это странная, по сути вырождающаяся международная структура, за последние годы окончательно расписалась в своей ангажированности и даже бессилии. Международному сообществу нужно создать новую структуру, альтернативную этому самому гаагскому суду, а его юрисдикцию надо распространить на преступления геноцида, военные преступления преступления против человечности, а также на акты терроризма", - сказал Медведев. По его мнению, международное сотрудничество в рамках этого органа позволило бы такие преступления предотвращать. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, общество , москва, дмитрий медведев
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Дмитрий Медведев
Медведев призвал создать альтернативу МУС
Медведев: международному сообществу нужно создать альтернативу МУС
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Меировому сообществу нужно создать альтернативу Международному уголовному суду (МУС), заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"Совершенно очевидно, что с этой ролью не сможет справиться Международный уголовный суд. Это странная, по сути вырождающаяся международная структура, за последние годы окончательно расписалась в своей ангажированности и даже бессилии. Международному сообществу нужно создать новую структуру, альтернативную этому самому гаагскому суду, а его юрисдикцию надо распространить на преступления геноцида, военные преступления преступления против человечности, а также на акты терроризма", - сказал Медведев.
По его мнению, международное сотрудничество в рамках этого органа позволило бы такие преступления предотвращать.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Россия будет вести диалог с БРИКС по созданию альтернативы МУС