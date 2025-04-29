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В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев - 29.04.2025, ПРАЙМ
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В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев - 29.04.2025, ПРАЙМ
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев
Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:15+0300
2025-04-29T12:15+0300
политика
россия
сша
европа
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, сша, европа, москва, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дмитрий Медведев
12:15 29.04.2025
 
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев

Медведев: нынешнее руководство США отличается от европейских политиков

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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ПолитикаРОССИЯСШАЕВРОПАМОСКВАДмитрий Медведев
 
 
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