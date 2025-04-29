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"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США
"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США
США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:18+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто, иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, мировая экономика, москва, рф, сша, дмитрий медведев
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, США, Дмитрий Медведев
"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США
Медведев: США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет нестабильным
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто, иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев