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"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США
"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США
США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:18+0300
2025-04-29T12:18+0300
россия
мировая экономика
москва
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто, иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, мировая экономика, москва, рф, сша, дмитрий медведев
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, США, Дмитрий Медведев
12:18 29.04.2025
 
"Обречены". Медведев неожиданно высказался об отношениях России и США

Медведев: США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет нестабильным

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто, иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев
12:15
 
РОССИЯМировая экономикаМОСКВАРФСШАДмитрий Медведев
 
 
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