https://1prime.ru/20250429/medvedev-857121146.html

Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу

Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу - 29.04.2025, ПРАЙМ

Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу

Заявления западных элит, что РФ якобы хочет напасть на Европу, объясняются попытками успокоить граждан и оправдать экономические провалы, это бред, заявил... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:27+0300

2025-04-29T12:27+0300

2025-04-29T12:27+0300

политика

россия

европа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Заявления западных элит, что РФ якобы хочет напасть на Европу, объясняются попытками успокоить граждан и оправдать экономические провалы, это бред, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Понятно, чем это вызвано. Это вызвано желанием успокоить собственный электорат, удовлетворить собственные элиты, объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию. Разговоры том, что Россия каким-то образом пытается напасть на Европу - это бред, конечно", - сказал Медведев. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

https://1prime.ru/20250429/medvedev-857120778.html

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россия, европа, дмитрий медведев