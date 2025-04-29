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Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу
Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу - 29.04.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу
Заявления западных элит, что РФ якобы хочет напасть на Европу, объясняются попытками успокоить граждан и оправдать экономические провалы, это бред, заявил... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:27+0300
2025-04-29T12:27+0300
политика
россия
европа
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Заявления западных элит, что РФ якобы хочет напасть на Европу, объясняются попытками успокоить граждан и оправдать экономические провалы, это бред, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Понятно, чем это вызвано. Это вызвано желанием успокоить собственный электорат, удовлетворить собственные элиты, объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию. Разговоры том, что Россия каким-то образом пытается напасть на Европу - это бред, конечно", - сказал Медведев. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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россия, европа, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев
12:27 29.04.2025
 
Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу

Медведев назвал бредом разговоры о том, что Россия пытается напасть на Европу

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Заявления западных элит, что РФ якобы хочет напасть на Европу, объясняются попытками успокоить граждан и оправдать экономические провалы, это бред, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
"Понятно, чем это вызвано. Это вызвано желанием успокоить собственный электорат, удовлетворить собственные элиты, объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию. Разговоры том, что Россия каким-то образом пытается напасть на Европу - это бред, конечно", - сказал Медведев.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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