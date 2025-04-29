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Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев - 29.04.2025, ПРАЙМ
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:36+0300
2025-04-29T12:36+0300
вооружения
общество
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество , москва, дмитрий медведев
Вооружения, Общество , МОСКВА, Дмитрий Медведев
12:36 29.04.2025
 
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев

Медведев: клуб ядерных стран расширится, страны будут приобретать ядерное оружие

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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