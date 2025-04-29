https://1prime.ru/20250429/medvedev-857121601.html
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев - 29.04.2025, ПРАЙМ
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:36+0300
2025-04-29T12:36+0300
2025-04-29T12:36+0300
вооружения
общество
москва
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/76490/41/764904139_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_c16cf1b52c95dd2047e07ea1fb46d36f.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://1prime.ru/20250429/medvedev-857121146.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76490/41/764904139_68:0:1432:1023_1920x0_80_0_0_24f5f1c35ac6e121f0366158e8931bcc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, дмитрий медведев
Вооружения, Общество , МОСКВА, Дмитрий Медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Медведев: клуб ядерных стран расширится, страны будут приобретать ядерное оружие
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Медведев назвал бредом заявления Запада о желании России напасть на Европу