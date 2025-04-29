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В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы - 29.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы
В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы - 29.04.2025, ПРАЙМ
В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы
Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была вполне предсказуемой - Украина продолжает настаивать на том, чтобы все следовали... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:53+0300
2025-04-29T10:53+0300
политика
общество
мировая экономика
киев
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была вполне предсказуемой - Украина продолжает настаивать на том, чтобы все следовали исключительно её инициативам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В эфире "Соловьев Live" Мирошник выразил мнение, что попытка Киева "поиграть в доминирование" на международной арене выдает стремление Великобритании продвигать "интерфейс под названием "Украина"", который порождает всё более радикальные заявления. Он подчеркнул, что заявление Киева о необходимости следовать украинским предложениям, независимо от их содержания и последствий, демонстрирует желание подчинить все инициативы Украине.Мирошник также отметил, что Украина уже нарушила все предыдущие договоренности, включая энергетический мораторий и пасхальное перемирие. По его мнению, Киев игнорирует этот факт и продолжает настаивать на следовании своим предложениям."Чем более категорично они будут высказывать, тем якобы они будут стремиться к тому, чтобы им подчинились или кто-либо начал их рассматривать", - сказал он. По мнению Мирошника, подобные заявления создают лишь "белый шум" и не имеют реального значения, поскольку Киев уже доказал свою неспособность выполнять достигнутые договоренности.Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: с 00:00 7 мая до 00:00 11 мая, с прекращением всех боевых действий на этот период.В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и продолжаться не менее 30 дней.
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общество , мировая экономика, киев, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский
Политика, Общество , Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
10:53 29.04.2025
 
В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы

Посол Мирошник: реакция Киева на перемирие в честь Дня Победы была ожидаемой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была вполне предсказуемой - Украина продолжает настаивать на том, чтобы все следовали исключительно её инициативам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В эфире "Соловьев Live" Мирошник выразил мнение, что попытка Киева "поиграть в доминирование" на международной арене выдает стремление Великобритании продвигать "интерфейс под названием "Украина"", который порождает всё более радикальные заявления. Он подчеркнул, что заявление Киева о необходимости следовать украинским предложениям, независимо от их содержания и последствий, демонстрирует желание подчинить все инициативы Украине.
Мирошник также отметил, что Украина уже нарушила все предыдущие договоренности, включая энергетический мораторий и пасхальное перемирие. По его мнению, Киев игнорирует этот факт и продолжает настаивать на следовании своим предложениям.
"Чем более категорично они будут высказывать, тем якобы они будут стремиться к тому, чтобы им подчинились или кто-либо начал их рассматривать", - сказал он.
По мнению Мирошника, подобные заявления создают лишь "белый шум" и не имеют реального значения, поскольку Киев уже доказал свою неспособность выполнять достигнутые договоренности.
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: с 00:00 7 мая до 00:00 11 мая, с прекращением всех боевых действий на этот период.
В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и продолжаться не менее 30 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
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