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В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы

В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы - 29.04.2025, ПРАЙМ

В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы

Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была вполне предсказуемой - Украина продолжает настаивать на том, чтобы все следовали... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:53+0300

2025-04-29T10:53+0300

2025-04-29T10:53+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была вполне предсказуемой - Украина продолжает настаивать на том, чтобы все следовали исключительно её инициативам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В эфире "Соловьев Live" Мирошник выразил мнение, что попытка Киева "поиграть в доминирование" на международной арене выдает стремление Великобритании продвигать "интерфейс под названием "Украина"", который порождает всё более радикальные заявления. Он подчеркнул, что заявление Киева о необходимости следовать украинским предложениям, независимо от их содержания и последствий, демонстрирует желание подчинить все инициативы Украине.Мирошник также отметил, что Украина уже нарушила все предыдущие договоренности, включая энергетический мораторий и пасхальное перемирие. По его мнению, Киев игнорирует этот факт и продолжает настаивать на следовании своим предложениям."Чем более категорично они будут высказывать, тем якобы они будут стремиться к тому, чтобы им подчинились или кто-либо начал их рассматривать", - сказал он. По мнению Мирошника, подобные заявления создают лишь "белый шум" и не имеют реального значения, поскольку Киев уже доказал свою неспособность выполнять достигнутые договоренности.Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: с 00:00 7 мая до 00:00 11 мая, с прекращением всех боевых действий на этот период.В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и продолжаться не менее 30 дней.

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общество , мировая экономика, киев, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский