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Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/minfin--857111812.html
Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога
Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога - 29.04.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога
Минфин РФ предлагает освободить санатории от уплаты туристического налога, а также уточнить полномочия представительных органов муниципальных образований по... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:04+0300
2025-04-29T09:04+0300
экономика
туризм
бизнес
москва
минфин
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает освободить санатории от уплаты туристического налога, а также уточнить полномочия представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по этому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения, сообщает министерство. Такое предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. "Освобождение от уплаты туристического налога в отношении услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению на основании путевок. Уточнение полномочий представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по туристическому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения", - говорится в материалах на сайте Минфина. Проект содержит также меры донастройки налоговой политики в части администрирования, совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО. Так, документом предлагается "освободить от обложения страховыми взносами выплат работнику, проходящему военную службу по контракту, заключенному для участия в специальной военной операции, независимо от срока действия такого контракта". Также предлагается освободить от обязанности индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, исчислять и уплачивать страховые взносы за периоды прохождения военной службы по указанным контрактам независимо от срока их действия.
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туризм, бизнес, москва, минфин
Экономика, Туризм, Бизнес, МОСКВА, Минфин
09:04 29.04.2025
 
Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога

Минфин хочет освободить санатории от уплаты туристического налога

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ.
Министерство финансов РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Роман Галкин
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает освободить санатории от уплаты туристического налога, а также уточнить полномочия представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по этому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения, сообщает министерство.
Такое предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики.
"Освобождение от уплаты туристического налога в отношении услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению на основании путевок. Уточнение полномочий представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по туристическому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения", - говорится в материалах на сайте Минфина.
Проект содержит также меры донастройки налоговой политики в части администрирования, совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО.
Так, документом предлагается "освободить от обложения страховыми взносами выплат работнику, проходящему военную службу по контракту, заключенному для участия в специальной военной операции, независимо от срока действия такого контракта".
Также предлагается освободить от обязанности индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, исчислять и уплачивать страховые взносы за периоды прохождения военной службы по указанным контрактам независимо от срока их действия.
Министерство финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Минфин подготовил проект реализации основных направлений налоговой политики
09:02
 
ЭкономикаТуризмБизнесМОСКВАМинфин
 
 
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