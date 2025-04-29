https://1prime.ru/20250429/minfin--857111812.html

Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога

Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога - 29.04.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил освободить санатории от уплаты туристического налога

Минфин РФ предлагает освободить санатории от уплаты туристического налога, а также уточнить полномочия представительных органов муниципальных образований по... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T09:04+0300

2025-04-29T09:04+0300

2025-04-29T09:04+0300

экономика

туризм

бизнес

москва

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/82241/42/822414272_0:200:2851:1804_1920x0_80_0_0_73cdd633e9fde4f396f8df5bbfd63608.jpg

МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает освободить санатории от уплаты туристического налога, а также уточнить полномочия представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по этому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения, сообщает министерство. Такое предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. "Освобождение от уплаты туристического налога в отношении услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению на основании путевок. Уточнение полномочий представительных органов муниципальных образований по дифференциации налоговых ставок по туристическому налогу в зависимости от сезонности и типа средств размещения", - говорится в материалах на сайте Минфина. Проект содержит также меры донастройки налоговой политики в части администрирования, совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО. Так, документом предлагается "освободить от обложения страховыми взносами выплат работнику, проходящему военную службу по контракту, заключенному для участия в специальной военной операции, независимо от срока действия такого контракта". Также предлагается освободить от обязанности индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, исчислять и уплачивать страховые взносы за периоды прохождения военной службы по указанным контрактам независимо от срока их действия.

https://1prime.ru/20250429/minfin-857111345.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, москва, минфин