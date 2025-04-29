https://1prime.ru/20250429/minfin-857113598.html

Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды

Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды - 29.04.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды

Минфин РФ предлагает предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T09:39+0300

2025-04-29T09:39+0300

2025-04-29T09:39+0300

экономика

россия

минфин

руда

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, для повышения инвестиционной активности, сообщает министерство. Соответствующее предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. Проект содержит также меры донастройки налоговой политики в части администрирования, совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО. "Предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, для повышения инвестиционной активности", - говорится в материалах на сайте министерства. Отмечается, что нововведения позволят стимулировать разработку новых проектов с помощью налоговых преференций.

https://1prime.ru/20250429/minfin-857111345.html

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россия, минфин, руда