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Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/minfin-857113598.html
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды - 29.04.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды
Минфин РФ предлагает предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:39+0300
2025-04-29T09:39+0300
экономика
россия
минфин
руда
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, для повышения инвестиционной активности, сообщает министерство. Соответствующее предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. Проект содержит также меры донастройки налоговой политики в части администрирования, совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО. "Предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, для повышения инвестиционной активности", - говорится в материалах на сайте министерства. Отмечается, что нововведения позволят стимулировать разработку новых проектов с помощью налоговых преференций.
https://1prime.ru/20250429/minfin-857111345.html
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россия, минфин, руда
Экономика, РОССИЯ, Минфин, руда
09:39 29.04.2025
 
Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды

Минфин предложил предоставить налоговый вычет по НДПИ для добычи железной руды

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ.
Министерство финансов РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Роман Галкин
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает предоставить налоговый вычет по НДПИ для железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, для повышения инвестиционной активности, сообщает министерство.
Соответствующее предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. Проект содержит также меры донастройки налоговой политики в части администрирования, совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО.
"Предоставление налогового вычета по НДПИ в отношении железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, для повышения инвестиционной активности", - говорится в материалах на сайте министерства.
Отмечается, что нововведения позволят стимулировать разработку новых проектов с помощью налоговых преференций.
Министерство финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Минфин подготовил проект реализации основных направлений налоговой политики
09:02
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинруда
 
 
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