https://1prime.ru/20250429/minfin-857114308.html

Минфин подготовил ряд новаций в части НДФЛ, налога на прибыль и спецрежимов

Минфин подготовил ряд новаций в части НДФЛ, налога на прибыль и спецрежимов - 29.04.2025, ПРАЙМ

Минфин подготовил ряд новаций в части НДФЛ, налога на прибыль и спецрежимов

Минфин России подготовил ряд предложений в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль организаций и налоговых специальных режимов,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:00+0300

2025-04-29T10:00+0300

2025-04-29T10:00+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Минфин России подготовил ряд предложений в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль организаций и налоговых специальных режимов, сообщается в материалах министерства о законопроекте для реализации основных направлений налоговой политики. О разработке этого законопроекта Минфин сообщил во вторник, указав, что он включает в себя меры донастройки налоговой политики в части администрирования, дальнейшего совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО. В частности, по НДФЛ предлагается "освобождение от налогообложения доходов в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления", указывается в материалах, размещенных на сайте министерства. Также проектом предусматривается включение полиса ОМС, требующегося для въезда и пребывания на территориях иностранных государств на время служебной командировки, в перечень связанных со служебной командировкой расходов, компенсируемых налогоплательщику. Данные расходы будут освобождены от налогообложения. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В части налога на прибыль прописываются "безналоговые последствия безвозмездного получения имущества, имущественных прав, результатов работ и услуг, когда обязанность такого получения предусмотрена не только законодательством РФ, но и законодательством субъектов и актами правительства РФ в рамках их полномочий". Минфин также предложил продлить до 2030 года действие нормы, ограничивающей уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах. Проект содержит и предложение предоставить возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой данное лицо осуществляет деятельность. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ Кроме того, выдвинуты инициативы в части налоговых спецрежимов. Так, для начисления налога на прибыль организаций проект уточняет переходные положения в части учета в составе расходов стоимости товаров, приобретенных и оплаченных не ранее, чем за три года, предшествующих году перехода с единого сельскохозяйственного налога или УСН. Такое предложение направлено для снижения нагрузки на налогоплательщиков в процессе их перехода на общую систему налогообложения, поясняет Минфин. Помимо этого, предлагается дать возможность индивидуальным предпринимателям представлять уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физических показателей для перерасчета суммы налога по патенту.

https://1prime.ru/20250429/minfin-857113598.html

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финансы, москва, минфин