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США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин

США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин - 29.04.2025, ПРАЙМ

США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин

США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами, заявил американский... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:07+0300

2025-04-29T16:07+0300

2025-04-29T16:07+0300

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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. "Я считаю, что это комбинация двух (целей - ред.). Мы намерены получать долгосрочные доходы от пошлин", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, является ли целью Вашингтона сбор средств за счет пошлин, или сделки с торговыми партнерами, которые позволят снизить ставки импортных сборов. Бессент добавил, что у США есть 18 важных торговых партнеров и в ближайшие недели американские власти будут разговаривать с "не менее чем" семнадцатью из них для обсуждения соглашений". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.

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мировая экономика, вашингтон, сша, китай, скотт бессент