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США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/minfin-857137299.html
США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин
США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин - 29.04.2025, ПРАЙМ
США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин
США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами, заявил американский... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:07+0300
2025-04-29T16:07+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
сша
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скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. "Я считаю, что это комбинация двух (целей - ред.). Мы намерены получать долгосрочные доходы от пошлин", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, является ли целью Вашингтона сбор средств за счет пошлин, или сделки с торговыми партнерами, которые позволят снизить ставки импортных сборов. Бессент добавил, что у США есть 18 важных торговых партнеров и в ближайшие недели американские власти будут разговаривать с "не менее чем" семнадцатью из них для обсуждения соглашений". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
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мировая экономика, вашингтон, сша, китай, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, КИТАЙ, Скотт Бессент
16:07 29.04.2025
 
США намерены сохранить долгосрочный поток денег за счет импортных пошлин

Глава Минфина США Бессент: США хотят сохранить долгосрочный поток денег за счет пошлин

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
"Я считаю, что это комбинация двух (целей - ред.). Мы намерены получать долгосрочные доходы от пошлин", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, является ли целью Вашингтона сбор средств за счет пошлин, или сделки с торговыми партнерами, которые позволят снизить ставки импортных сборов.
Бессент добавил, что у США есть 18 важных торговых партнеров и в ближайшие недели американские власти будут разговаривать с "не менее чем" семнадцатью из них для обсуждения соглашений".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
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ЭкономикаМировая экономикаВАШИНГТОНСШАКИТАЙСкотт Бессент
 
 
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