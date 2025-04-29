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Продажи дорожно-строительной техники в России выросли на 11%

Продажи дорожно-строительной техники в России выросли на 11% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Продажи дорожно-строительной техники в России выросли на 11%

Продажи дорожно-строительной техники отечественного производства в России по итогам первого квартала 2025 года выросли на 11% в годовом выражении и составили... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T15:11+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Продажи дорожно-строительной техники отечественного производства в России по итогам первого квартала 2025 года выросли на 11% в годовом выражении и составили 980 единиц, импортной - уменьшились на 35% - до 5,6 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ. "Объемы реализации российских машин превысили 980 штук, что на 11% больше результатов января-марта 2024 года. Объемы продаж импортной техники, в свою очередь, составили порядка 5,6 тысячи единиц, что на 35% меньше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что в целом продажи дорожно-строительной техники России по итогам первого квартала снизились на 30% год к году и составили 6,6 тысячи штук, а доля отечественной техники на рынке выросла на 6 процентных пунктов в годовом выражении и достигла 15%. Наибольший рост продемонстрировали сегменты бульдозеров (+132% год к году), экскаваторов-погрузчиков (+75% год к году), фронтальных и мини-погрузчиков (+50% год к году). "Минпромторг России продолжает внимательно следить за динамикой рынка и реализует комплекс системных и антикризисных мер господдержки, направленных и на развитие производителей, и на стимулирование спроса на рынке. В частности, в 2025 году на программу скидок потребителям предусмотрено финансирование в объеме 12 миллиардов рублей, что почти в 2,5 раза больше уровня 2024 года", - добавили в министерстве. Там напомнили, что в рамках данной программы предусмотрен увеличенный размер скидки до 30% в отношении экскаваторов и экскаваторов погрузчиков, которые производятся "ДСТ-Урал" и "Четра-Кранэкс" в рамках специальных инвестиционных контрактов.

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