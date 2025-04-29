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"Мираторг" отправил первый состав с рапсовым маслом в Китай

"Мираторг" отправил первый состав с рапсовым маслом в Китай - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Мираторг" отправил первый состав с рапсовым маслом в Китай

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" отправил первый прямой железнодорожный состав с рапсовым маслом в Китай, объем партии - свыше... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:48+0300

2025-04-29T10:48+0300

2025-04-29T10:48+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" отправил первый прямой железнодорожный состав с рапсовым маслом в Китай, объем партии - свыше 2,7 тысячи тонн, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "Партия объемом более 2,7 тысячи тонн была приобретена корпорацией "Чжэн Дун" для обеспечения собственного предприятия в городе Чэнду, провинции Сычуань, КНР. Срок доставки товара покупателю оказался практически рекордным – менее трех недель, что в три раза быстрее традиционного морского маршрута. Проект реализован компанией "Мираторг" при активной государственной поддержке и сотрудничестве с перевозчиком "Европак", - говорится в сообщении. "Первый железнодорожный состав "Мираторга" в Чэнду - не просто логистический шаг, а доказательство жизнеспособности новой модели сотрудничества между Россией и Китаем. Для КНР это гарантия качественного сырья, а для России - важный этап на пути к достижению цели в 300 миллиардов долларов товарооборота с Китаем к 2030 году", - заключили в пресс-службе "Мираторга". Как отмечается в релизе, корпорация "Чжэн Дун" - один из ведущих операторов импорта российской сельхозпродукции в КНР. В 2024 году корпорация импортировала из стран СНГ 680 тысяч тонн сельхозпродукции. Чэнду - крупнейший потребитель рапсового масла в Китае. Ежегодный спрос там превышает 500 тысяч тонн, что составляет 20% от общего потребления в Китае.

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бизнес, промышленность, китай, мираторг, снг