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Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник
Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник - 29.04.2025, ПРАЙМ
Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник
Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник в связи с подготовкой к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T00:43+0300
2025-04-29T00:43+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник в связи с подготовкой к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, в период с 16.30 до 19.00 закроют движение транспорта в Проектируемом проезде №3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Нельзя будет проехать также по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Кроме того, ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. С 17.30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам. Изменения затронут также улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Движение закроют и на центральных набережных, таких как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Также с 22.00 до окончания мероприятия перекроют движение на Тверском бульваре и на Страстном - от Тверской улицы до Нарышкинского проезда, а также в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской. С 22.30 нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большой Полянке, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Кроме того, будет перекрыто движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Откроют его после прохождения колонны. С 23.30 до окончания мероприятия ограничат движение по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новый Арбат и Земляной Вал. Перекроют Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд №3502 и Шоссейный проезд. Кроме того, будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения введут с 17.30 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы. С 22.00 подземные пешеходные переходы закроют в районе Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате. Ограничения снимут после окончания мероприятия.
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192
40
192
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
00:43 29.04.2025
 
Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник

Движение в нескольких районах Москвы ограничат из-за подготовки к юбилею Победы

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Движение в нескольких районах Москвы ограничат во вторник в связи с подготовкой к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, в период с 16.30 до 19.00 закроют движение транспорта в Проектируемом проезде №3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Нельзя будет проехать также по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Кроме того, ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.
С 17.30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам. Изменения затронут также улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Движение закроют и на центральных набережных, таких как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.
Также с 22.00 до окончания мероприятия перекроют движение на Тверском бульваре и на Страстном - от Тверской улицы до Нарышкинского проезда, а также в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской. С 22.30 нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большой Полянке, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Кроме того, будет перекрыто движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Откроют его после прохождения колонны.
С 23.30 до окончания мероприятия ограничат движение по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новый Арбат и Земляной Вал. Перекроют Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд №3502 и Шоссейный проезд.
Кроме того, будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения введут с 17.30 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы. С 22.00 подземные пешеходные переходы закроют в районе Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате. Ограничения снимут после окончания мероприятия.
 
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