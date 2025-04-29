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Потекло через край: МВФ предрек миру трудные времена

Потекло через край: МВФ предрек миру трудные времена - 29.04.2025, ПРАЙМ

Потекло через край: МВФ предрек миру трудные времена

Устойчивость стран мира перед внешними вызовами снова подвергается испытанию — на этот раз вдобавок к уже существующим проблемам фрагментации мировой экономики, | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T05:05+0300

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Устойчивость стран мира перед внешними вызовами снова подвергается испытанию — на этот раз вдобавок к уже существующим проблемам фрагментации мировой экономики, высокой долговой нагрузки, высоких ставок, геополитической напряженности, росту неравенства (как межстранового, так и внутристранового), демографическим вызовам и другим проблемам добавляется обновленный процесс перезагрузки мировой торговой системы.МВФ существенно ухудшил прогнозы по динамике мировой торговли товарами и услугами – до 1,7% в 2025 году (ухудшено на 1,5 п.п. по сравнению с январскими ожиданиями и на 1,7 п.п. – по сравнению с ожиданиями октября) и до 2,5% - в 2026 г. (-0,8 п.п. и -0,9 п.п. соответственно).Хуже всего в этом контексте чувствует себя торговля товарами (ожидается рост на 1,4% в 2025 году). Неопределенность в отношении тарифов и торговли обходится очень дорого – как бизнеса, так и для населения. Она создает дополнительные сложности в логистике, заставляя бизнес адаптироваться к новым условиям. Компаниям приходится заниматься поиском альтернативных источников поставок или новых рынков сбыта (в т.ч. искать "пути обхода" тарифов через другие страны), углублять локализацию производственного процесса (что, например, уже сделала компания Joyson Electronics, которая фактически локализовала все процессы в Китае), пересматривать свои инвестиционные стратегии.Новая реальность - приостановка новых вложений, локализация производства, реструктуризация финансовых решений, диверсификация экспортных направлений. Так, из-за введенных американской администрацией таможенных пошлин на импортные автомобили японский автопроизводитель Honda Motor планирует перенести свои заводы из Канады и Мексики в США. Lindt & Sprüngli перенесли часть производства из США в Европу, чтобы избежать тарифов при поставках в Канаду. Steve Madden, американский производитель обуви, планирует сократить зависимость от китайских поставок на 40–45% в течение года, чтобы снизить влияние тарифов США.​ В то же время протекционизм снижает производительность – в особенности, в наиболее уязвимых странах.Торговые барьеры оказывают давление на экономический рост – как в развитых, так и развивающихся странах мира. Глобальная инфляция теперь будет замедляться более низкими темпами, чем ожидалось ранее – при том если для развивающихся стран прогноз по инфляции на конец года улучшен (до 5,1% после 5,2% в 2025 году, и до 4,2% с 4,5% - в 2026 году), то для развитых стран - наоборот, ухудшен (до 2,4% с 2,0% в этом году и до 2,1% с 2,0% - в следующем). Это - следствие вышеуказанных вызовов, сопряженных с ростом стоимости производственных издержек (в особенности, в развитых странах) и экстраординарным уровнем тарифов.В развитых странах в 2025 году экономический рост ожидается на уровне 1,4% (что на 0,5 п.п. ниже прогнозов января 2025 года и на 0,4 п.п. - по сравнению с ожиданиями октября 2024 года). Данный пересмотр связан с сохранением высоких процентных ставок (в особенности в США и Великобритании), проблем в еврозоне и одновременным удержанием инфляции выше целевых уровней в ряде развитых стран. В Германии ожидается нулевой рост в текущем году как следствие ощутимого спада в обрабатывающей промышленности из-за роста цен на энергоносители, сокращения спроса со стороны Китая и переноса производств за рубеж, а также из-за тарифных вызовов. п.п.В развивающихся же странах в 2025 году ожидается рост в 3,7% (что ниже на 0,5 п.п. по сравнению с ожиданиями января 2025 года и октября 2024 года). Отчасти это обусловлено более низким прогнозируемым ростом экономик Китая и Индии (прогнозы по динамике Китая пересмотрены с 4,6% до 4,0% в 2025 года, а Индии - с 6,5% до 6,2%). Отдельно стоит отметить более позитивные ожидания от экономики РФ (на 0,2 п.п. выше чем ожидания в конце 2024 года). К основным причинам данных изменений можно отнести более высокую устойчивость экономики РФ в 2022-2024 годах, чем ожидалось ранее.Мы, со своей стороны, не исключаем, что улучшение отношений между РФ и США в перспективе, а также возможное смягчение и/или "закрытие глаз" на исполнение первичных и вторичных санкций могут также поддержать экономический рост страны.МВФ в целом, понизил прогнозы по экономическому росту мировой экономики до 2,8% в текущем году (что ниже на 0,5 п.п. по сравнению с ожиданиями января 2025 года и на 0,3 п.п. - по сравнению с октябрем 2024 года). При этом есть риски ухудшения ситуации в мире на фоне эскалации торговой напряженности, росту значимости политических решений в определении экономической политики и волатильности на финансовых рынках. Сокращение международного сотрудничества может поставить под угрозу прогресс в направлении развития устойчивой мировой экономики. Растет регионализация и так называемый "френдшоринг" - так, недавно Си Цзиньпин вернулся из дипломатического турне по странам Юго-Восточной Азии, где представил Китай как стабильного внешнеторгового партнёра.Дополнительно МВФ выделил проблему старения населения и тренд на формирование так называемой "серебряной экономики", где повышается участие пожилого населения в рабочей силе путем продления экономической активности и роста производительности труда. Продолжающееся снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни приведут к резким изменениям в возрастной структуре мировой экономики. Если раньше старение населения было, в основном, проблемой развитых стран, то сегодня и многие развивающиеся страны с ней уже сталкиваются. В долгосрочной перспективе рост населения мира замедлится с 1,1% в год до пандемии COVID-19 до практически околонулевого уровня в 2080–2100 годах, средний возраст населения мира при этом увеличится с текущих 33 лет до 38 лет в 2050 году и 43 лет – в 2100 году. Вероятно, в ближайшие годы мы увидим повышение пенсионного возраста во многих странах мира при одновременном росте участия населения 65+ в экономических процессах.Наконец, отдельно была выделена проблема миграции и политик в отношении перемещения населения.Интересно, что МВФ отдельно прямо не выделяет США – как одного из ключевых очагов многих глобальных вызовов – от тарифов и долговой нагрузки до миграции, но косвенно все же дает понять об этом, упомянув, что "напряженность в торговле подобна кипятку в кастрюле, который долго бурлил, а теперь уже переливается через край".Автор - доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, сша, мвф, китай, рф, мировая экономика