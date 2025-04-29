https://1prime.ru/20250429/novatek-857138397.html

Чистый убыток "Новатэка" по РСБУ в I квартале составил 35,275 млрд рублей

Чистый убыток "Новатэка" по РСБУ в I квартале составил 35,275 млрд рублей - 29.04.2025, ПРАЙМ

Чистый убыток "Новатэка" по РСБУ в I квартале составил 35,275 млрд рублей

Чистый убыток "Новатэка" по РСБУ в первом квартале 2025 года составил 35,275 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 65,1 миллиарда рублей за... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:31+0300

2025-04-29T16:31+0300

2025-04-29T16:31+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток "Новатэка" по РСБУ в первом квартале 2025 года составил 35,275 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 65,1 миллиарда рублей за аналогичный период 2024 года, следует из отчетности компании. Выручка компании при этом выросла на 18% - до 258,038 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 161,3 миллиарда рублей.

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бизнес, финансы, москва, новатэк