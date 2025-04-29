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В ОАЭ запустят стейблкойн, привязанный к дирхаму

В ОАЭ запустят стейблкойн, привязанный к дирхаму - 29.04.2025, ПРАЙМ

В ОАЭ запустят стейблкойн, привязанный к дирхаму

Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и эмиратская инвестиционная компания IHC объявили о планах по запуску... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T05:51+0300

2025-04-29T05:51+0300

2025-04-29T05:51+0300

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ДУБАЙ, 29 апр - ПРАЙМ. Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и эмиратская инвестиционная компания IHC объявили о планах по запуску стейблкойна, привязанного к национальной валюте ОАЭ - дирхаму, сообщается в пресс-релизе ADQ. Стейблкойн будет выпускаться First Abu Dhabi Bank и полностью регулироваться Центробанком ОАЭ. "Запуск стейблкоина знаменует собой важный шаг в нашем стремлении к укреплению экосистемы цифровой инфраструктуры ОАЭ", - заявил генеральный директор ADQ и министр инвестиций ОАЭ Хасан ас-Сувейди. Отмечается, что стейблкойн будет использовать технологию блокчейна, разработанную базирующейся в Абу-Даби технологической компанией ADI Foundation.

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