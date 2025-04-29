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В ОАЭ запустят стейблкойн, привязанный к дирхаму
В ОАЭ запустят стейблкойн, привязанный к дирхаму - 29.04.2025, ПРАЙМ
В ОАЭ запустят стейблкойн, привязанный к дирхаму
Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и эмиратская инвестиционная компания IHC объявили о планах по запуску... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T05:51+0300
2025-04-29T05:51+0300
2025-04-29T05:51+0300
финансы
банки
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ДУБАЙ, 29 апр - ПРАЙМ. Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и эмиратская инвестиционная компания IHC объявили о планах по запуску стейблкойна, привязанного к национальной валюте ОАЭ - дирхаму, сообщается в пресс-релизе ADQ.
Стейблкойн будет выпускаться First Abu Dhabi Bank и полностью регулироваться Центробанком ОАЭ.
"Запуск стейблкоина знаменует собой важный шаг в нашем стремлении к укреплению экосистемы цифровой инфраструктуры ОАЭ", - заявил генеральный директор ADQ и министр инвестиций ОАЭ Хасан ас-Сувейди.
Отмечается, что стейблкойн будет использовать технологию блокчейна, разработанную базирующейся в Абу-Даби технологической компанией ADI Foundation.
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финансы, банки, оаэ, абу-даби
Финансы, Банки, ОАЭ, Абу-Даби
В ОАЭ запустят стейблкойн, привязанный к дирхаму
Абу-Даби запустит стейблкойн, привязанный к дирхаму
ДУБАЙ, 29 апр - ПРАЙМ. Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и эмиратская инвестиционная компания IHC объявили о планах по запуску стейблкойна, привязанного к национальной валюте ОАЭ - дирхаму, сообщается в пресс-релизе ADQ.
Стейблкойн будет выпускаться First Abu Dhabi Bank и полностью регулироваться Центробанком ОАЭ.
"Запуск стейблкоина знаменует собой важный шаг в нашем стремлении к укреплению экосистемы цифровой инфраструктуры ОАЭ", - заявил генеральный директор ADQ и министр инвестиций ОАЭ Хасан ас-Сувейди.
Отмечается, что стейблкойн будет использовать технологию блокчейна, разработанную базирующейся в Абу-Даби технологической компанией ADI Foundation.