https://1prime.ru/20250429/ofz-857137121.html

Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246

Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246 - 29.04.2025, ПРАЙМ

Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246

Минфин России в среду, 30 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:02+0300

2025-04-29T16:02+0300

2025-04-29T16:02+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 30 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

https://1prime.ru/20250422/ofz-856924886.html

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рынки, финансы, россия, минфин рф