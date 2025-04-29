https://1prime.ru/20250429/ofz-857137121.html
Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246
Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246 - 29.04.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246
Минфин России в среду, 30 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:02+0300
2025-04-29T16:02+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 30 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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рынки, финансы, россия, минфин рф
Экономика, Рынки, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ
Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246
Минфин 30 апреля на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 30 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минфин на аукционах 23 апреля разместит ОФЗ серий 26245 и 26238