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Страны СНГ несильно ощутили, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Страны СНГ несильно ощутили, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая
Страны СНГ несильно ощутили, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая - 29.04.2025, ПРАЙМ
Страны СНГ несильно ощутили, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая
Страны СНГ, вступившие в ВТО, несильно почувствовали, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая, заявил во вторник вице-премьер России Алексей Оверчук. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T14:16+0300
2025-04-29T14:16+0300
экономика
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Страны СНГ, вступившие в ВТО, несильно почувствовали, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая, заявил во вторник вице-премьер России Алексей Оверчук. В Ташкенте во вторник состоялся первый форум регионов стран СНГ. "Если быть до конца объективными, то страны СНГ, уже успевшие вступить в ВТО, несильно почувствовали, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китайской Народной Республики", - сказал Оверчук, выступая на открытии форума. По его оценке, экономики стран СНГ будут сталкиваться с проблемами, "но не в логике правил ВТО, а в логике внутренних интересов отдельных крупных экономик". В сегодняшней мировой экономике таможенно-тарифная политика становится основным инструментом регулирования внешней торговли, реализуемым в протекционистских целях, без оглядки на правила ВТО или прежние договоренности, которые сегодня уже не работают, добавил Оверчук.
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Экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Ташкент, СНГ, ВТО, ЕС
14:16 29.04.2025
 
Страны СНГ несильно ощутили, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая

Оверчук: страны СНГ несильно почувствовали, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Страны СНГ, вступившие в ВТО, несильно почувствовали, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китая, заявил во вторник вице-премьер России Алексей Оверчук.
В Ташкенте во вторник состоялся первый форум регионов стран СНГ.
"Если быть до конца объективными, то страны СНГ, уже успевшие вступить в ВТО, несильно почувствовали, что им стали доступны рынки США, ЕС или Китайской Народной Республики", - сказал Оверчук, выступая на открытии форума.
По его оценке, экономики стран СНГ будут сталкиваться с проблемами, "но не в логике правил ВТО, а в логике внутренних интересов отдельных крупных экономик".
В сегодняшней мировой экономике таможенно-тарифная политика становится основным инструментом регулирования внешней торговли, реализуемым в протекционистских целях, без оглядки на правила ВТО или прежние договоренности, которые сегодня уже не работают, добавил Оверчук.
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ЭкономикаРОССИЯСШАКИТАЙТашкентСНГВТОЕС
 
 
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