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Оборот Ozon в I квартале вырос почти в 1,5 раза
Оборот Ozon в I квартале вырос почти в 1,5 раза - 29.04.2025, ПРАЙМ
Оборот Ozon в I квартале вырос почти в 1,5 раза
Оборот Ozon от продаж товаров и услуг по итогам первого квартала 2025 года вырос почти в 1,5 раза, до 837,8 миллиарда рублей, а убыток сократился на 40%, до 7,9 | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:33+0300
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2025-04-29T09:33+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Оборот Ozon от продаж товаров и услуг по итогам первого квартала 2025 года вырос почти в 1,5 раза, до 837,8 миллиарда рублей, а убыток сократился на 40%, до 7,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Убыток за период сократился на 40% год к году, до 7,9 миллиарда рублей. … Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 47% год к году, до 837,8 миллиарда рублей", - приводятся в отчете данные за первый квартал. Выручка группы в первом квартале увеличилась на 65%, до 202,9 миллиарда рублей. Основными драйверами роста в компании назвали рост выручки от услуг и процентной выручки финтеха. Выручка e-commerce-бизнеса в отчетном периоде увеличилась на 54% год к году, до 173,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль в первом квартале выросла в 2,2 раза, до 47,2 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась 3,2 раза и достигла 32,4 миллиарда рублей. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности года вырос в 21 раз, до 32,5 миллиарда рублей. Число активных продавцов на маркетплейсе по итогам квартала превысило 600 тысяч, из них более 80% - из российских регионов. Число активных покупателей в первом квартале выросло на 9 миллионов, до 58 миллионов человек. "В среднем каждый покупатель делает на Ozon уже более 27 заказов в год – на 5 больше, чем годом ранее. В результате за первые три месяца 2025 года компания доставила клиентам 441 млн заказов (+44% г/г)", - сообщили в компании. Также отмечается, что компания увеличила складские площади до 3,6 миллиона квадратных метров, а также на 40% нарастила сеть пунктов выдачи в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек.
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бизнес, москва, ozon
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Ozon
Оборот Ozon в I квартале вырос почти в 1,5 раза
Оборот Ozon в I квартале 2025 года вырос почти в 1,5 раза, убыток сократился на 40%
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Оборот Ozon от продаж товаров и услуг по итогам первого квартала 2025 года вырос почти в 1,5 раза, до 837,8 миллиарда рублей, а убыток сократился на 40%, до 7,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Убыток за период сократился на 40% год к году, до 7,9 миллиарда рублей. … Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 47% год к году, до 837,8 миллиарда рублей", - приводятся в отчете данные за первый квартал.
Выручка группы в первом квартале увеличилась на 65%, до 202,9 миллиарда рублей. Основными драйверами роста в компании назвали рост выручки от услуг и процентной выручки финтеха. Выручка e-commerce-бизнеса в отчетном периоде увеличилась на 54% год к году, до 173,4 миллиарда рублей.
Валовая прибыль в первом квартале выросла в 2,2 раза, до 47,2 миллиарда рублей.
Скорректированная EBITDA увеличилась 3,2 раза и достигла 32,4 миллиарда рублей. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности года вырос в 21 раз, до 32,5 миллиарда рублей.
Число активных продавцов на маркетплейсе по итогам квартала превысило 600 тысяч, из них более 80% - из российских регионов. Число активных покупателей в первом квартале выросло на 9 миллионов, до 58 миллионов человек. "В среднем каждый покупатель делает на Ozon уже более 27 заказов в год – на 5 больше, чем годом ранее. В результате за первые три месяца 2025 года компания доставила клиентам 441 млн заказов (+44% г/г)", - сообщили в компании.
Также отмечается, что компания увеличила складские площади до 3,6 миллиона квадратных метров, а также на 40% нарастила сеть пунктов выдачи в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек.
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon