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"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год - 29.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250429/ozon-857123803.html
"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год
"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Озон Фармацевтика" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,26 руб на акцию, сообщила компания. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:24+0300
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финансы
экономика
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Озон Фармацевтика" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,26 руб на акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0 (ноль) рублей 26 (двадцать шесть) копеек на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 5 июня. Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
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финансы
Финансы, Экономика
13:24 29.04.2025
 
"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год

"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды в размере 0,26 рубля на акцию

© РИА Новости . venusangelФармацевт готовит лекарство
Фармацевт готовит лекарство - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . venusangel
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Озон Фармацевтика" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,26 руб на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0 (ноль) рублей 26 (двадцать шесть) копеек на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 5 июня.
Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
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"Озон Фармацевтика" увеличила продажи лекарственных препаратов на 13%
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ЭкономикаФинансы
 
 
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