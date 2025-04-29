https://1prime.ru/20250429/ozon-857123803.html

"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год

"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Озон Фармацевтика" рекомендовала выплатить дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Озон Фармацевтика" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,26 руб на акцию, сообщила компания. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:24+0300

2025-04-29T13:24+0300

2025-04-29T13:24+0300

финансы

экономика

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Озон Фармацевтика" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,26 руб на акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0 (ноль) рублей 26 (двадцать шесть) копеек на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 5 июня. Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.

https://1prime.ru/20250218/ozon-855034819.html

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финансы