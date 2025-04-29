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Счетная палата выявила нарушения при строительстве ГТС в Приморье

Счетная палата выявила нарушения при строительстве ГТС в Приморье - 29.04.2025, ПРАЙМ

Счетная палата выявила нарушения при строительстве ГТС в Приморье

Счетная палата РФ выявила многочисленные нарушения законодательства по госконтрактам на строительство и ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), а также на... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T00:18+0300

2025-04-29T00:18+0300

2025-04-29T00:18+0300

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила многочисленные нарушения законодательства по госконтрактам на строительство и ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), а также на проведение водохозяйственных мероприятий в Приморском и Хабаровском краях на общую сумму более 680 миллионов рублей, и направила обращение в Генеральную прокуратуру и МВД, говорится в отчете ведомства. К таким выводам Счетная палата совместно с контрольно-счетными палатами Приморского и Хабаровского краев пришла по итогам аудита использования средств федерального бюджета на охрану водных объектов и защиту от негативного воздействия вод на территории Дальневосточного федерального округа. В 2020-2023 годы и истекший период 2024 года на охрану и использование водных объектов по зоне деятельности Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов было направлено 20,5 миллиарда рублей, в том числе 17,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. "В ходе проверки в регионах установлены многочисленные факты нарушений законодательства при заключении и исполнении контрактов на строительство и ремонт ГТС и проведение водохозяйственных мероприятий на общую сумму 689,1 млн рублей", - отмечается в отчете. "Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проведения надзорных мероприятий, в том числе в отношении заключения и реализации государственных контрактов на выполнение водохозяйственных мероприятий в Приморском и Хабаровском краях, и рассмотрения вопроса о применении мер прокурорского реагирования. Направить обращение Счетной палаты в Министерство внутренних дел", - говорится в отчете ведомства. Как отмечает Счетная палата, нарушения повлекли значительное удорожание стоимости строительства ГТС на сумму 4,5 миллиарда рублей, перенос сроков завершения их строительства до шести лет, потерю актуальности разработанной проектно-сметной документации по водохозяйственным мероприятиям на общую сумму более 280 миллионов рублей. "Кроме того, установлены факты нарушений градостроительного и природоохранного законодательства, что свидетельствует о недостаточном уровне контроля со стороны федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления", - сообщает контрольное ведомство. Как отметил аудитор Сергей Мамедов, в ходе мероприятия объекты контроля Приморского края уже приняли меры по возмещению ущерба в размере более 15 миллионов рублей, а также уменьшению стоимости контрактов на 31 миллион рублей, в том числе подрядные организации выполнили работы по устранению выявленных недостатков. КАЧЕСТВО ВОДЫ, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГТС Кроме того, Счетная палата установила ненадлежащее качество воды водных объектов на территории ДФО. "Это обусловлено в том числе сбросом недостаточно очищенных сточных вод, что противоречит одной из целей государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности – сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата", - говорится в отчете. Текущая ситуация в области охраны трансграничных водных объектов на территории ДФО свидетельствует о недостаточности принимаемых уполномоченными органами власти мер, также отмечает Счетная палата. "В ходе проверки установлено, что существующее состояние и условия эксплуатации ГТС не гарантируют предотвращение или снижение негативного воздействия вод. Согласно сведениям Ростехнадзора, на территории ДФО неудовлетворительный уровень безопасности имеют 429 из 743 ГТС", - говорится в отчете. ПОЗИЦИЯ РОСВОДРЕСУРСОВ "С учетом рекомендаций Счетной палаты по итогам контрольного мероприятия Росводресурсы провели актуализацию методики расчета экономической эффективности выполнения водохозяйственных мероприятий на водных объектах, включающую разработанную по заказу Счетной палаты модель укрупненной оценки стоимости переселения населения с территорий, подверженных негативному воздействию вод", - говорится в комментарии Росводресурсов, который прилагался в материалах Счетной палаты. Помимо этого, отмечается, что ведомство поддерживает предложения Счетной палаты по установлению дополнительных требований к участникам государственных закупок в сфере предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, а также, учитывая уникальную специфику объектов гидротехнического строительства, по проработке вопроса об определении перечня проектных организаций для подготовки проектных решений и изысканий, специализирующихся в области гидротехники, как единственных исполнителей проектных работ.

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россия, хабаровский край, москва, рф, счетная палата, мвд, ростехнадзор