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Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - 29.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T20:38+0300
2025-04-29T20:38+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на уровне прошлого года – 270 месяцев", - говорится в сообщении. В пресс-службе объяснили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.
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россия, москва, пенсии, минтруд
РОССИЯ, МОСКВА, Пенсии, Минтруд
20:38 29.04.2025
 
Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Минтруд предложил сохранить период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на уровне прошлого года – 270 месяцев", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.
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