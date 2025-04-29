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Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - 29.04.2025, ПРАЙМ

Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T20:38+0300

2025-04-29T20:38+0300

2025-04-29T20:38+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на уровне прошлого года – 270 месяцев", - говорится в сообщении. В пресс-службе объяснили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.

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