https://1prime.ru/20250429/peskov-857118412.html

В Кремле отреагировали на слова Макрона о давлении на Россию

В Кремле отреагировали на слова Макрона о давлении на Россию - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле отреагировали на слова Макрона о давлении на Россию

Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T11:18+0300

2025-04-29T11:18+0300

2025-04-29T11:26+0300

политика

россия

франция

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Складывается ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию. "Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона.Песков также добавил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на Москву подтверждает, что в Европе пока предпочитают ориентироваться на продолжение войны.Ранее в интервью изданию Paris Match Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию якобы будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Как заявил сам президент, он полагает, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций против РФ.

https://1prime.ru/20250429/amkron-857115152.html

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россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков