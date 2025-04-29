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Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков

Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - 29.04.2025, ПРАЙМ

Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков

Реакции от киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было, заявил пресс-секретарь российского... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T11:26+0300

2025-04-29T11:26+0300

2025-04-29T11:38+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Реакции от киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Именно Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на Дни Победы, на праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор", - сказал Песков.Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.Песков также прокомментировал высказывание Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией предложенное Путиным перемирие в дни годовщины Победы."Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - ответил пресс-секретарь журналистам.Говоря о предложении Зеленского остановить огонь на 30 дней, Песков отметил, что без урегулирования всех нюансов это невозможно."Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", - подчеркнул он.По словам пресс-секретаря, Россия ставит превыше всего интересы выхода на мирные переговоры, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть."Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", - отметил он.

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россия, рф, киев, дмитрий песков, украина