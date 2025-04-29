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Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - 29.04.2025, ПРАЙМ
Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
Реакции от киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было, заявил пресс-секретарь российского... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:26+0300
2025-04-29T11:38+0300
политика
россия
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Реакции от киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Именно Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на Дни Победы, на праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор", - сказал Песков.Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.Песков также прокомментировал высказывание Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией предложенное Путиным перемирие в дни годовщины Победы."Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - ответил пресс-секретарь журналистам.Говоря о предложении Зеленского остановить огонь на 30 дней, Песков отметил, что без урегулирования всех нюансов это невозможно."Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", - подчеркнул он.По словам пресс-секретаря, Россия ставит превыше всего интересы выхода на мирные переговоры, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть."Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", - отметил он.
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россия, рф, киев, дмитрий песков, украина
Политика, РОССИЯ, РФ, Киев, Дмитрий Песков, УКРАИНА
11:26 29.04.2025 (обновлено: 11:38 29.04.2025)
 
Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков

Песков: у Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в честь Дня Победы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Реакции от киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы все еще не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Именно Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на Дни Победы, на праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор", - сказал Песков.
Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
Песков также прокомментировал высказывание Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией предложенное Путиным перемирие в дни годовщины Победы.
"Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - ответил пресс-секретарь журналистам.
Говоря о предложении Зеленского остановить огонь на 30 дней, Песков отметил, что без урегулирования всех нюансов это невозможно.
"Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", - подчеркнул он.
По словам пресс-секретаря, Россия ставит превыше всего интересы выхода на мирные переговоры, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть.
"Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", - отметил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
В МИД оценили реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы
10:53
 
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