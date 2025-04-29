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Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров, пишут СМИ - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров, пишут СМИ
Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров, пишут СМИ - 29.04.2025, ПРАЙМ
Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров, пишут СМИ
Украина разрабатывает расширенную программу использования беспилотных систем вооружения, известную как "Линия дронов", как запасной вариант в случае неудачи... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:51+0300
2025-04-29T08:51+0300
политика
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украина разрабатывает расширенную программу использования беспилотных систем вооружения, известную как "Линия дронов", как запасной вариант в случае неудачи переговоров о прекращении конфликта, пишет The New York Times ."Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является "планом Б" Киева", — сказано в публикации со ссылкой на военных аналитиков.Министр стратегических отраслей Украины Герман Сметанин ранее сообщил о наличии у Украины беспилотных ракет "Пекло", которые имеют боевую дальность до 700 километров. Президент Владимир Зеленский также заявил о испытаниях другой беспилотной ракеты "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале серийного производства этого типа оружия.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
08:51 29.04.2025
 
Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров, пишут СМИ

NYT: Киев подготовил программу беспилотников на случай провала переговоров

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украина разрабатывает расширенную программу использования беспилотных систем вооружения, известную как "Линия дронов", как запасной вариант в случае неудачи переговоров о прекращении конфликта, пишет The New York Times .
"Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является "планом Б" Киева", — сказано в публикации со ссылкой на военных аналитиков.
Министр стратегических отраслей Украины Герман Сметанин ранее сообщил о наличии у Украины беспилотных ракет "Пекло", которые имеют боевую дальность до 700 километров. Президент Владимир Зеленский также заявил о испытаниях другой беспилотной ракеты "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале серийного производства этого типа оружия.
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