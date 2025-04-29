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Убыток "Почты России" по МСФО вырос более чем в два раза - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Убыток "Почты России" по МСФО вырос более чем в два раза
Убыток "Почты России" по МСФО вырос более чем в два раза - 29.04.2025, ПРАЙМ
Убыток "Почты России" по МСФО вырос более чем в два раза
Убыток "Почты России" в 2024 году увеличился более чем в 2 раза, до 16,1 миллиарда рублей, при этом компания рассчитывает выйти в прибыль в 2026 году, говорится | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:26+0300
2025-04-29T09:27+0300
экономика
бизнес
технологии
москва
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Убыток "Почты России" в 2024 году увеличился более чем в 2 раза, до 16,1 миллиарда рублей, при этом компания рассчитывает выйти в прибыль в 2026 году, говорится в отчете компании по МСФО. Так, согласно данным таблицы в отчете, общий совокупный убыток компании в 2024 году составил 16,1 миллиарда рублей против 7,2 миллиарда рублей в 2023 году. "Для усиления уже принятых мер по повышению эффективности Почты России и для развития ее социальной функции на площадке Правительства РФ сейчас обсуждается перечень инициатив, реализация которых уже в 2026 году позволит компании выйти в прибыль", - говорится в отчете компании. Общая выручка увеличилась на 1,6%, до 225,6 миллиарда рублей. Отдельные направления показали большую динамику: в сегменте электронной коммерции выручка выросла на 40%, в сервисах "цифровой почты" рост составил 34%, а доход от складских услуг увеличился в 1,2 раза. Показатель EBITDA по итогам 2024 года составил 5,2 миллиарда рублей. Чистый долг по состоянию на 31 декабря снизился на 4,6 миллиарда рублей. Размер собственного капитала компании увеличился на 13%, до 64,2 миллиарда рублей. "Почта России" отремонтировала 1370 отделений в 2024 году, более 750 были модернизированы по поручению президента, отметили в компании. Количество пользователей личного кабинета в онлайн-каналах выросло на 37% - до 34,2 миллиона уникальных клиентов. А доля писем, которые были отправлены через "цифровую почту" и оплачены цифровыми марками, достигла 46%. "Программа роста эффективности дает существенные результаты: с 2022 г. производительность труда выросла на 35%, а рост производственной выработки за этот же период составил 20%. Такие результаты стали возможны благодаря внедрению и развитию автоматизированных систем с применением технологий искусственного интеллекта, Process Mining/Discovery, инструментов цифрового моделирования и высоконагруженных аналитических платформ", - сказали в компании.
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бизнес, технологии, москва, рф, почта россии
Экономика, Бизнес, Технологии, МОСКВА, РФ, Почта России
09:26 29.04.2025 (обновлено: 09:27 29.04.2025)
 
Убыток "Почты России" по МСФО вырос более чем в два раза

Убыток "Почты России" по МСФО в 2024 году вырос до 16,1 миллиарда рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтделения почтовой связи нового формата в Москве
Отделения почтовой связи нового формата в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Убыток "Почты России" в 2024 году увеличился более чем в 2 раза, до 16,1 миллиарда рублей, при этом компания рассчитывает выйти в прибыль в 2026 году, говорится в отчете компании по МСФО.
Так, согласно данным таблицы в отчете, общий совокупный убыток компании в 2024 году составил 16,1 миллиарда рублей против 7,2 миллиарда рублей в 2023 году.
"Для усиления уже принятых мер по повышению эффективности Почты России и для развития ее социальной функции на площадке Правительства РФ сейчас обсуждается перечень инициатив, реализация которых уже в 2026 году позволит компании выйти в прибыль", - говорится в отчете компании.
Общая выручка увеличилась на 1,6%, до 225,6 миллиарда рублей. Отдельные направления показали большую динамику: в сегменте электронной коммерции выручка выросла на 40%, в сервисах "цифровой почты" рост составил 34%, а доход от складских услуг увеличился в 1,2 раза.
Показатель EBITDA по итогам 2024 года составил 5,2 миллиарда рублей. Чистый долг по состоянию на 31 декабря снизился на 4,6 миллиарда рублей. Размер собственного капитала компании увеличился на 13%, до 64,2 миллиарда рублей.
"Почта России" отремонтировала 1370 отделений в 2024 году, более 750 были модернизированы по поручению президента, отметили в компании. Количество пользователей личного кабинета в онлайн-каналах выросло на 37% - до 34,2 миллиона уникальных клиентов. А доля писем, которые были отправлены через "цифровую почту" и оплачены цифровыми марками, достигла 46%.
"Программа роста эффективности дает существенные результаты: с 2022 г. производительность труда выросла на 35%, а рост производственной выработки за этот же период составил 20%. Такие результаты стали возможны благодаря внедрению и развитию автоматизированных систем с применением технологий искусственного интеллекта, Process Mining/Discovery, инструментов цифрового моделирования и высоконагруженных аналитических платформ", - сказали в компании.
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