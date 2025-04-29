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В антифашистском подполье рассказали о провокациях украинских полицейских

В антифашистском подполье рассказали о провокациях украинских полицейских - 29.04.2025, ПРАЙМ

В антифашистском подполье рассказали о провокациях украинских полицейских

Украинские полицейские задерживают молодежь за мелкие правонарушения или устраивают для них специальные провокации, чтобы затем незаконно надавить на них и... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T06:30+0300

2025-04-29T06:30+0300

2025-04-29T06:30+0300

общество

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украина

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украинские полицейские задерживают молодежь за мелкие правонарушения или устраивают для них специальные провокации, чтобы затем незаконно надавить на них и отправить задержанного в ВСУ в качестве добровольца, при этом непосредственное участие в таких операциях принимают украинские военкомы, сообщили РИА Новости в антифашистком подполье. "На Украине сейчас идет масштабная кампания по пополнению ВСУ. Примечательно, что в этом году в фокусе внимания ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) находится именно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет… Недавно был скандал в Херсоне: ТЦК, притворившись "закладчиками", наркоторговцами, связывались с зависимыми молодыми людьми, чтобы предложить им наркотики или легкий заработок. Во время встречи жертву уже поджидала полиция с военкомами. "Паковали", запугивали тюрьмой. Выбор был простой: либо срок, либо на фронт добровольцем. Ну, очевидно, что от добровольца тут одно название. Сейчас молодых ребят в ВСУ загребают именно через страх и провокацию: мелкое правонарушение, запугивание реальными сроками и как спасение - армия и фронт. А там, скорее всего, гибель либо инвалидность", - сказал РИА Новости представитель подполья. Собеседник агентства подчеркнул, что в действительности ТЦК и украинские правоохранители прибегают к мошеннической схеме манипуляции, запугивания и обмана. "Что молодому парню грозит за мелкое правонарушение? За пиво на детской площадке? Ну заплатит он 500, ну 1000 гривен штрафа - это намного лучше, чем оказаться в "штурмах". Так что в случае и с херсонцами, и с другими жителями подконтрольных киевскому режиму территорий, могу посоветовать людям только учить и знать свои права и не вестись на подобные разводы. И, конечно, не попадаться ТЦК", - отметил подпольщик. Видео с кадрами задержания украинской полицией и сотрудниками ТЦК молодых людей во время устроенной специально для них провокации с "закладками" передано в распоряжение агентства.

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общество , украина, москва, херсон, всу