https://1prime.ru/20250429/putin-857116444.html

Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями

Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями - 29.04.2025, ПРАЙМ

Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями

Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям, поэтому России нужно твердо отстаивать правду о Великой Победе, сообщил президент... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:35+0300

2025-04-29T10:35+0300

2025-04-29T10:35+0300

политика

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям, поэтому России нужно твердо отстаивать правду о Великой Победе, сообщил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", его зачитала вице-премьер Татьяна Голикова. "Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", - сообщил Путин в своем приветствии.Президент также подчеркнул, что Россия должна давать отпор тем, кто "стремится оправдать преступления нацистов и возродить идеологию национального превосходства и исключительности".

https://1prime.ru/20250428/putin-857090702.html

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россия, общество , владимир путин