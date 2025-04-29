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Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями
Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями - 29.04.2025, ПРАЙМ
Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями
Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям, поэтому России нужно твердо отстаивать правду о Великой Победе, сообщил президент... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:35+0300
2025-04-29T10:35+0300
политика
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям, поэтому России нужно твердо отстаивать правду о Великой Победе, сообщил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", его зачитала вице-премьер Татьяна Голикова. "Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", - сообщил Путин в своем приветствии.Президент также подчеркнул, что Россия должна давать отпор тем, кто "стремится оправдать преступления нацистов и возродить идеологию национального превосходства и исключительности".
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россия, общество , владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
10:35 29.04.2025
 
Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями

Путин: России нужно твердо отстаивать правду о Великой Победе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
© POOL
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям, поэтому России нужно твердо отстаивать правду о Великой Победе, сообщил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", его зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", - сообщил Путин в своем приветствии.
Президент также подчеркнул, что Россия должна давать отпор тем, кто "стремится оправдать преступления нацистов и возродить идеологию национального превосходства и исключительности".
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