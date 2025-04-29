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Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России
Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России - 29.04.2025, ПРАЙМ
Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России
Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив транспортной группы Fesco со 145-летием компании, отметил, что она многое делает для укрепления... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:02+0300
2025-04-29T11:02+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
владимир путин
fesco
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив транспортной группы Fesco со 145-летием компании, отметил, что она многое делает для укрепления экономического суверенитета России и ее позиций на глобальных рынках, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со 145-летием транспортной группы Fesco... Сегодня группа Fesco – одна из крупнейших в России и мире транспортно-логистических компаний, выполняющая перевозки морским, железнодорожным, автомобильным транспортом. В компании трудятся квалифицированные специалисты, искренне преданные избранной профессии. Вы поддерживаете высокие стандарты качества предоставляемых услуг, обеспечиваете надежную связь между российскими регионами, многое делаете для укрепления экономического суверенитета России и ее позиций на глобальных рынках", - говорится в поздравлении. Путин подчеркнул, что история компании берет свое начало с прибытия в 1880 году во Владивосток парохода "Москва". Он отметил, что за прошедшее время многие поколения работников Дальневосточного морского пароходства внесли поистине уникальный вклад в развитие страны, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, они прокладывали новые трассы, доставляли продовольствие и промышленные товары в труднодоступные районы, перевозили материалы для Транссиба, других индустриальных и инфраструктурных строек общенационального масштаба. Президент также отметил мужество и стойкость героев-транспортников в годы Великой Отечественной войны, которые суровых условиях осуществляли перевозку грузов, в том числе поставляемых в СССР по программе ленд-лиза, участвовали в легендарных северных конвоях, добавив, что многие из них не вернулись в родной порт. "Желаю вам успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего", - добавил он.
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бизнес, россия, владивосток, владимир путин, fesco
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, FESCO
11:02 29.04.2025
 
Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России

Путин: Fesco многое делает для укрепления экономического суверенитета России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив транспортной группы Fesco со 145-летием компании, отметил, что она многое делает для укрепления экономического суверенитета России и ее позиций на глобальных рынках, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 145-летием транспортной группы Fesco... Сегодня группа Fesco – одна из крупнейших в России и мире транспортно-логистических компаний, выполняющая перевозки морским, железнодорожным, автомобильным транспортом. В компании трудятся квалифицированные специалисты, искренне преданные избранной профессии. Вы поддерживаете высокие стандарты качества предоставляемых услуг, обеспечиваете надежную связь между российскими регионами, многое делаете для укрепления экономического суверенитета России и ее позиций на глобальных рынках", - говорится в поздравлении.
Путин подчеркнул, что история компании берет свое начало с прибытия в 1880 году во Владивосток парохода "Москва". Он отметил, что за прошедшее время многие поколения работников Дальневосточного морского пароходства внесли поистине уникальный вклад в развитие страны, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, они прокладывали новые трассы, доставляли продовольствие и промышленные товары в труднодоступные районы, перевозили материалы для Транссиба, других индустриальных и инфраструктурных строек общенационального масштаба.
Президент также отметил мужество и стойкость героев-транспортников в годы Великой Отечественной войны, которые суровых условиях осуществляли перевозку грузов, в том числе поставляемых в СССР по программе ленд-лиза, участвовали в легендарных северных конвоях, добавив, что многие из них не вернулись в родной порт.
"Желаю вам успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего", - добавил он.
FESCO - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Fesco впервые организовала прямой судозаход в порт Джакарта
24 апреля, 15:22
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокВладимир ПутинFESCO
 
 
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