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Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России

Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России - 29.04.2025, ПРАЙМ

Путин отметил вклад Fesco в укрепление экономического суверенитета России

Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив транспортной группы Fesco со 145-летием компании, отметил, что она многое делает для укрепления... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T11:02+0300

2025-04-29T11:02+0300

2025-04-29T11:02+0300

экономика

бизнес

россия

владивосток

владимир путин

fesco

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив транспортной группы Fesco со 145-летием компании, отметил, что она многое делает для укрепления экономического суверенитета России и ее позиций на глобальных рынках, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со 145-летием транспортной группы Fesco... Сегодня группа Fesco – одна из крупнейших в России и мире транспортно-логистических компаний, выполняющая перевозки морским, железнодорожным, автомобильным транспортом. В компании трудятся квалифицированные специалисты, искренне преданные избранной профессии. Вы поддерживаете высокие стандарты качества предоставляемых услуг, обеспечиваете надежную связь между российскими регионами, многое делаете для укрепления экономического суверенитета России и ее позиций на глобальных рынках", - говорится в поздравлении. Путин подчеркнул, что история компании берет свое начало с прибытия в 1880 году во Владивосток парохода "Москва". Он отметил, что за прошедшее время многие поколения работников Дальневосточного морского пароходства внесли поистине уникальный вклад в развитие страны, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, они прокладывали новые трассы, доставляли продовольствие и промышленные товары в труднодоступные районы, перевозили материалы для Транссиба, других индустриальных и инфраструктурных строек общенационального масштаба. Президент также отметил мужество и стойкость героев-транспортников в годы Великой Отечественной войны, которые суровых условиях осуществляли перевозку грузов, в том числе поставляемых в СССР по программе ленд-лиза, участвовали в легендарных северных конвоях, добавив, что многие из них не вернулись в родной порт. "Желаю вам успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего", - добавил он.

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бизнес, россия, владивосток, владимир путин, fesco