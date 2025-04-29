https://1prime.ru/20250429/putin-857138553.html
Путин призвал противостоять возрождению нацизма
Путин призвал противостоять возрождению нацизма - 29.04.2025, ПРАЙМ
Путин призвал противостоять возрождению нацизма
Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:37+0300
2025-04-29T16:37+0300
2025-04-29T16:37+0300
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин. "Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".Также глава государства отметил, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны."Нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах будут всегда помнить уроки этой (Великой Отечественной - ред.) войны", - подчеркнул президент.
https://1prime.ru/20250429/putin-857116444.html
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общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
Путин призвал противостоять возрождению нацизма
Путин: надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Также глава государства отметил, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны.
"Нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах будут всегда помнить уроки этой (Великой Отечественной - ред.) войны", - подчеркнул президент.
Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями