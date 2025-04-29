https://1prime.ru/20250429/putin-857138553.html

Путин призвал противостоять возрождению нацизма

Путин призвал противостоять возрождению нацизма - 29.04.2025, ПРАЙМ

Путин призвал противостоять возрождению нацизма

Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:37+0300

2025-04-29T16:37+0300

2025-04-29T16:37+0300

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин. "Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".Также глава государства отметил, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны."Нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах будут всегда помнить уроки этой (Великой Отечественной - ред.) войны", - подчеркнул президент.

https://1prime.ru/20250429/putin-857116444.html

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общество , россия, владимир путин