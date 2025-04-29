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Путин оценил развитие торгово-экономических связей России и Белоруссии
Путин оценил развитие торгово-экономических связей России и Белоруссии - 29.04.2025, ПРАЙМ
Путин оценил развитие торгово-экономических связей России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических связей. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T18:12+0300
2025-04-29T18:12+0300
2025-04-29T18:12+0300
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических связей. "В сфере торгово-экономических связей у нас (у России и Белоруссии - ред.), конечно, результат просто выдающийся, сказать прямо. Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным даже чуть побольше, по нашим, где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, торговля
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, торговля
Путин оценил развитие торгово-экономических связей России и Белоруссии
Путин: РФ и Белоруссия добились высоких результатов в сфере торгово-экономических связей
ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических связей.
"В сфере торгово-экономических связей у нас (у России и Белоруссии - ред.), конечно, результат просто выдающийся, сказать прямо. Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным даже чуть побольше, по нашим, где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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