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Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters - 29.04.2025, ПРАЙМ
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters
Китай отменил введенные ранее в апреле пошлины в 125% на импорт этана из США, передает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:24+0300
2025-04-29T17:24+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Китай отменил введенные ранее в апреле пошлины в 125% на импорт этана из США, передает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. "Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, установленные ранее в этом месяце", - говорится в сообщении агентства. Эта мера снизит давление на китайские компании, импортирующие этан из США для использования в нефтехимическом производстве, и позволит США сбывать этот промышленный химикат, являющийся побочным продуктом добычи сланцевого газа, отмечает агентство. Согласно тексту публикации, в число китайских компаний-импортеров этана входят Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical и Wanhua Chemical Group. Ключевыми американскими экспортерами химиката являются Enterprise Products Partners и Energy Transfer, пишет агентство. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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бизнес, мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, sinopec, energy transfer
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Sinopec, Energy Transfer
17:24 29.04.2025
 
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters

Reuters: Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Китай отменил введенные ранее в апреле пошлины в 125% на импорт этана из США, передает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
"Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, установленные ранее в этом месяце", - говорится в сообщении агентства.
Эта мера снизит давление на китайские компании, импортирующие этан из США для использования в нефтехимическом производстве, и позволит США сбывать этот промышленный химикат, являющийся побочным продуктом добычи сланцевого газа, отмечает агентство.
Согласно тексту публикации, в число китайских компаний-импортеров этана входят Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical и Wanhua Chemical Group. Ключевыми американскими экспортерами химиката являются Enterprise Products Partners и Energy Transfer, пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
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ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампSinopecEnergy Transfer
 
 
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