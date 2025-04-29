https://1prime.ru/20250429/reyter-857140922.html
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters - 29.04.2025, ПРАЙМ
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters
Китай отменил введенные ранее в апреле пошлины в 125% на импорт этана из США, передает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:24+0300
2025-04-29T17:24+0300
2025-04-29T17:24+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
китай
москва
дональд трамп
sinopec
energy transfer
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_0:12:3597:2035_1920x0_80_0_0_28646984a6798d7d7ff5c19ec9c8f968.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Китай отменил введенные ранее в апреле пошлины в 125% на импорт этана из США, передает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. "Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, установленные ранее в этом месяце", - говорится в сообщении агентства. Эта мера снизит давление на китайские компании, импортирующие этан из США для использования в нефтехимическом производстве, и позволит США сбывать этот промышленный химикат, являющийся побочным продуктом добычи сланцевого газа, отмечает агентство. Согласно тексту публикации, в число китайских компаний-импортеров этана входят Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical и Wanhua Chemical Group. Ключевыми американскими экспортерами химиката являются Enterprise Products Partners и Energy Transfer, пишет агентство. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250429/ilichev-857124301.html
сша
китай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_584cb82473eb38fabe045a9715ca1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, sinopec, energy transfer
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Sinopec, Energy Transfer
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters
Reuters: Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ.
Китай отменил введенные ранее в апреле пошлины в 125% на импорт этана из США, передает агентство Reuters
со ссылкой на два осведомленных источника.
"Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, установленные ранее в этом месяце", - говорится в сообщении агентства.
Эта мера снизит давление на китайские компании, импортирующие этан из США для использования в нефтехимическом производстве, и позволит США сбывать этот промышленный химикат, являющийся побочным продуктом добычи сланцевого газа, отмечает агентство.
Согласно тексту публикации, в число китайских компаний-импортеров этана входят Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical и Wanhua Chemical Group. Ключевыми американскими экспортерами химиката являются Enterprise Products Partners и Energy Transfer, пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Минэкономразвития назвало выгоды от пошлин США для российского экспорта