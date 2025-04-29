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Количество выданных потребительских кредитов в РФ за год снизилось на 59,2%

Количество выданных потребительских кредитов в РФ за год снизилось на 59,2% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Количество выданных потребительских кредитов в РФ за год снизилось на 59,2%

Количество выданных потребительских кредитов в России по состоянию на конец марта снизилось за год на 59,2% и составило 1,4 миллиона, следует из материалов... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T03:41+0300

2025-04-29T03:41+0300

2025-04-29T03:41+0300

экономика

россия

финансы

олег лагуткин

"скоринг бюро"

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Количество выданных потребительских кредитов в России по состоянию на конец марта снизилось за год на 59,2% и составило 1,4 миллиона, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости. При этом средний размер потребительского кредита за год снизился на 12% и на конец того же месяца составил 152,7 тысячи. А совокупная сумма выданных потребительских кредитов снизилась на 64% по сравнению с показателем годом ранее и составила около 216,2 миллиарда рублей. "Замедление кредитования за последний год является следствием целого набора факторов: начиная от высоких процентных ставок по кредитам, что является чуть ли не наиболее эластичным показателем, заканчивая макрорегулированием со стороны ЦБ РФ", - считает генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. Но, по его мнению, при сохранении текущего уровня регулирования есть некоторые предпосылки к росту кредитования. "Так, например, судя, по темпу выдачи кредитов в апреле, показатели этого месяца могут быть примерно на 10-12% выше объемов розничного кредитования в марте. Дальнейшее развитие рынка кредитования будет зависеть от рыночной конъюнктуры", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, олег лагуткин, "скоринг бюро"