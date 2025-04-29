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Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года - 29.04.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года
Котировки фьючерсных контрактов на необработанный рис на Чикагской товарной бирже в понедельник сократились и достигли самого низкого уровня с ноября 2020 года, | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:16+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Котировки фьючерсных контрактов на необработанный рис на Чикагской товарной бирже в понедельник сократились и достигли самого низкого уровня с ноября 2020 года, или почти за 4,5 года, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис снизилась на 0,74%, до 12,72 доллара за центнер. Минимальный уровень понедельника составил при этом 12,25 доллара, что стало самым низким уровнем с 10 ноября 2020 года. С начала апреля цена риса опустилась более чем на 6%, с начала года - почти на 10%.
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рынки, рис
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года
Цены на рис упали до самого низкого уровня с ноября 2020 года
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Котировки фьючерсных контрактов на необработанный рис на Чикагской товарной бирже в понедельник сократились и достигли самого низкого уровня с ноября 2020 года, или почти за 4,5 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис снизилась на 0,74%, до 12,72 доллара за центнер. Минимальный уровень понедельника составил при этом 12,25 доллара, что стало самым низким уровнем с 10 ноября 2020 года.
С начала апреля цена риса опустилась более чем на 6%, с начала года - почти на 10%.
Минсельхоз Японии сообщил о росте цен на рис 16 неделю подряд