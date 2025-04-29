Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года - 29.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/ris-857123644.html
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года - 29.04.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года
Котировки фьючерсных контрактов на необработанный рис на Чикагской товарной бирже в понедельник сократились и достигли самого низкого уровня с ноября 2020 года, | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:16+0300
2025-04-29T13:16+0300
экономика
рынки
рис
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55e8075b0908083affec5844abfa572e.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Котировки фьючерсных контрактов на необработанный рис на Чикагской товарной бирже в понедельник сократились и достигли самого низкого уровня с ноября 2020 года, или почти за 4,5 года, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис снизилась на 0,74%, до 12,72 доллара за центнер. Минимальный уровень понедельника составил при этом 12,25 доллара, что стало самым низким уровнем с 10 ноября 2020 года. С начала апреля цена риса опустилась более чем на 6%, с начала года - почти на 10%.
https://1prime.ru/20250428/ris-857094964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_fb7249ea502984d4c55fc29017583ee8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, рис
Экономика, Рынки, рис
13:16 29.04.2025
 
Биржевая цена риса достигла минимального уровня с 2020 года

Цены на рис упали до самого низкого уровня с ноября 2020 года

© Unsplash/Pierre Bamin Рис
Рис
© Unsplash/Pierre Bamin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Котировки фьючерсных контрактов на необработанный рис на Чикагской товарной бирже в понедельник сократились и достигли самого низкого уровня с ноября 2020 года, или почти за 4,5 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис снизилась на 0,74%, до 12,72 доллара за центнер. Минимальный уровень понедельника составил при этом 12,25 доллара, что стало самым низким уровнем с 10 ноября 2020 года.
С начала апреля цена риса опустилась более чем на 6%, с начала года - почти на 10%.
Тарелка с рисом
Минсельхоз Японии сообщил о росте цен на рис 16 неделю подряд
Вчера, 16:23
 
ЭкономикаРынкирис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала