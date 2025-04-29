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Правительство утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации "Росгео" - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Правительство утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации "Росгео"
Правительство утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации "Росгео" - 29.04.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации "Росгео"
Дорожная карта по финансовой стабилизации "Росгео", включающей рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности компании на пополнение... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T15:37+0300
2025-04-29T15:37+0300
экономика
финансы
россия
рф
росгеология
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Дорожная карта по финансовой стабилизации "Росгео", включающей рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности компании на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, утверждена правительством РФ, сообщил геологический холдинг в отчете по МСФО за 2024 год. В документе отмечается, что "Росгео" разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер государственной поддержки. "В целях улучшения финансово-экономического положения группы была разработана и утверждена правительством Российской Федерации дорожная карта по финансовой стабилизации. В рамках принятых решений предусмотрено рефинансирование кредитных обязательств АО "Росгео" через уполномоченный банк и в дальнейшем финансирование деятельности общества на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели", - говорится в отчете. В компании напомнили, что в рамках господдержки "Росгеология" получила статус единственного поставщика геологоразведочных работ в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". "По государственным контрактам предусмотрено авансирование до 90% годового объема работ, что формирует устойчивую финансовую базу для успешной операционной деятельности", - отмечается в отчете.
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финансы, россия, рф, росгеология
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Росгеология
15:37 29.04.2025
 
Правительство утвердило дорожную карту по финансовой стабилизации "Росгео"

Правительство утвердило дорожную карту "Росгео" по финансовой стабилизации

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росгеология" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Стенд компании Росгеология на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Дорожная карта по финансовой стабилизации "Росгео", включающей рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности компании на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, утверждена правительством РФ, сообщил геологический холдинг в отчете по МСФО за 2024 год.
В документе отмечается, что "Росгео" разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер государственной поддержки.
"В целях улучшения финансово-экономического положения группы была разработана и утверждена правительством Российской Федерации дорожная карта по финансовой стабилизации. В рамках принятых решений предусмотрено рефинансирование кредитных обязательств АО "Росгео" через уполномоченный банк и в дальнейшем финансирование деятельности общества на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели", - говорится в отчете.
В компании напомнили, что в рамках господдержки "Росгеология" получила статус единственного поставщика геологоразведочных работ в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". "По государственным контрактам предусмотрено авансирование до 90% годового объема работ, что формирует устойчивую финансовую базу для успешной операционной деятельности", - отмечается в отчете.
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