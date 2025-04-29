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Росприроднадзор проверит предприятия без экологических разрешений

Росприроднадзор проверит предприятия без экологических разрешений - 29.04.2025, ПРАЙМ

Росприроднадзор проверит предприятия без экологических разрешений

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Росприроднадзору проверить предприятия, которые до сих пор не получили комплексные экологические разрешения, сообщили в | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:49+0300

2025-04-29T17:49+0300

2025-04-29T17:49+0300

промышленность

россия

рф

дагестан

дмитрий патрушев

росприроднадзор

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Росприроднадзору проверить предприятия, которые до сих пор не получили комплексные экологические разрешения, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Патрушев провел совещание по вопросам получения комплексных экологических разрешений. "Наша задача – повышать уровень ответственности бизнеса к окружающей среде. Предприятия должны планомерно отказываться от устаревших и ресурсоемких технологий в пользу более современных и экологичных, безопасных для окружающей среды и для людей. В числе должников есть социально значимые объекты, что вызывает наибольшее беспокойство", - сказал Патрушев. Он заявил, что со стороны правительства были обеспечены все необходимые условия для получения комплексных экологических разрешений, в том числе были вдвое сокращены сроки их выдачи. Патрушев отметил, что большинство объектов, которые не подавали заявки, сосредоточены в Дагестане, Саратовской и Московской областях, а в Калининградской области, Ингушетии и Северной Осетии разрешение не получило ни один объект. "Вице-премьер поручил Росприроднадзору провести внеплановые проверки объектов, которые не получили комплексные экологические разрешения вовремя. За отсутствие комплексных экологических разрешений предусмотрен стократный повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также штрафы", - сообщили в пресс-службе. Комплексные экологические разрешения с 1 января 2025 года обязаны получить крупные предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду. Такие разрешения подтверждают соблюдение экологических требований либо наличие планов по модернизации производств.

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промышленность, россия, рф, дагестан, дмитрий патрушев, росприроднадзор