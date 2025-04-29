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Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира - 29.04.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T00:19+0300

2025-04-29T00:19+0300

2025-04-29T00:19+0300

экономика

россия

китай

сша

индия

мвф

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. МВФ в своем анализе использовал первую оценку ВВП России за 2024 год, на текущий момент доступна уже вторая. Согласно ей, российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в прошлом году составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира. Ближайшие конкуренты - Япония и Германия - в прошлом году также увеличили свой ВВП, но менее значительно. Так, японская экономика выросла до 6,53 триллиона долларов с 6,37 триллиона долларов, а немецкая - до 6 триллионов с 5,87 триллиона. Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, чей ВВП по паритету покупательной способности вырос до 38,15 триллиона долларов с 35,5 триллиона годом ранее. США были вторыми с 29,2 триллиона против 27,7 триллиона в 2023 году, тройку лидеров замкнула Индия, чей ВВП увеличился до 16,2 триллиона с 14,85 триллиона в позапрошлом году. В десятку также вошли Бразилия (4,73 триллиона долларов), Индонезия (4,66 триллиона), Франция (4,36 триллиона) и Британия (4,29 триллиона). Интересно, что самый серьезный вклад в прирост мировой экономики в прошлом году помимо Китая (25%), США (14%), Индии (13%) и России (4,4%) внесли Индонезия (3,1%) и Бразилия (2,5%). Остальные страны обеспечили менее 2% роста глобального ВВП, при этом у большинства западных экономик показатель и вовсе ближе к 1% или меньше.

китай

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индия

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россия, китай, сша, индия, мвф