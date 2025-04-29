https://1prime.ru/20250429/rossijane-857106579.html

Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках

Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках - 29.04.2025, ПРАЙМ

Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках

Россияне в марте 2025 года на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках по сравнению с таким же месяцем прошлого года и на 45% чаще, чем полгода назад, | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T05:35+0300

2025-04-29T05:35+0300

2025-04-29T05:35+0300

россия

общество

москва

санкт-петербург

воронеж

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857106579.jpg?1745894157

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россияне в марте 2025 года на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках по сравнению с таким же месяцем прошлого года и на 45% чаще, чем полгода назад, сообщили РИА Новости в "Яндексе". "Пользователи стали чаще интересоваться проблемой телефонного мошенничества — к такому выводу пришли аналитики компании. Для этого они изучили, как за последний год менялось в "Поиске" количество запросов со словами "звонят мошенники". По данным "Яндекс Вордстата", число таких запросов колеблется от месяца к месяцу. Но за долгосрочный период аналитики отметили общую тенденцию к росту этого показателя: в марте 2025 года запросов со словами "звонят мошенники" было на 60% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года", - сказали в компании. "При этом за последние полгода тенденция усилилась: в минувшем марте пользователи спрашивали про мошеннические звонки на 45% чаще, чем в октябре 2024 года. За аналогичный период с октября 2023 года по март 2024 года количество подобных запросов оставалось неизменным", - добавили там же. Чаще других информацией о мошеннических звонках в марте 2025 года интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону. Особенно высокий интерес среди городов-миллионников аналитики зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге, запрос "звонят мошенники" был соответственно на 60% и 30% популярнее. А реже всего про такие звонки спрашивали жители Челябинска и Перми. Больше всего запросов о мошеннических звонках поступает в будние дни - в среднем на 60% больше, чем в субботу и воскресенье. Звонков от мошенников с понедельника по пятницу также больше, этот тренд подтверждает статистика автоматического определителя номера от "Яндекса". Аналитики компании также отметили рост числа и других запросов на тему телефонного мошенничества за последний год. Среди них - запросы со словами "защита от мошенников", "как защититься от мошенников", "обманули мошенники" и "что делать, если мошенники". "Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, важно следовать рекомендациям. Если вам звонят якобы из организации и говорят, что тема разговора очень серьезная, сбросьте вызов и перезвоните на официальный номер этой компании сами. Так вы сможете убедиться в подлинности звонка. А если он окажется ложным, просто заблокируйте номер, с которого вам звонили. Еще можно подключить автоматический определитель номера", - прокомментировал руководитель группы обучения информационной безопасности компании Александр Лунев.

москва

санкт-петербург

воронеж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, санкт-петербург, воронеж, яндекс