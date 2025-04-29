Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках - 29.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250429/rossijane-857106579.html
Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках
Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках - 29.04.2025, ПРАЙМ
Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках
Россияне в марте 2025 года на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках по сравнению с таким же месяцем прошлого года и на 45% чаще, чем полгода назад, | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T05:35+0300
2025-04-29T05:35+0300
россия
общество
москва
санкт-петербург
воронеж
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857106579.jpg?1745894157
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россияне в марте 2025 года на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках по сравнению с таким же месяцем прошлого года и на 45% чаще, чем полгода назад, сообщили РИА Новости в "Яндексе". "Пользователи стали чаще интересоваться проблемой телефонного мошенничества — к такому выводу пришли аналитики компании. Для этого они изучили, как за последний год менялось в "Поиске" количество запросов со словами "звонят мошенники". По данным "Яндекс Вордстата", число таких запросов колеблется от месяца к месяцу. Но за долгосрочный период аналитики отметили общую тенденцию к росту этого показателя: в марте 2025 года запросов со словами "звонят мошенники" было на 60% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года", - сказали в компании. "При этом за последние полгода тенденция усилилась: в минувшем марте пользователи спрашивали про мошеннические звонки на 45% чаще, чем в октябре 2024 года. За аналогичный период с октября 2023 года по март 2024 года количество подобных запросов оставалось неизменным", - добавили там же. Чаще других информацией о мошеннических звонках в марте 2025 года интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону. Особенно высокий интерес среди городов-миллионников аналитики зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге, запрос "звонят мошенники" был соответственно на 60% и 30% популярнее. А реже всего про такие звонки спрашивали жители Челябинска и Перми. Больше всего запросов о мошеннических звонках поступает в будние дни - в среднем на 60% больше, чем в субботу и воскресенье. Звонков от мошенников с понедельника по пятницу также больше, этот тренд подтверждает статистика автоматического определителя номера от "Яндекса". Аналитики компании также отметили рост числа и других запросов на тему телефонного мошенничества за последний год. Среди них - запросы со словами "защита от мошенников", "как защититься от мошенников", "обманули мошенники" и "что делать, если мошенники". "Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, важно следовать рекомендациям. Если вам звонят якобы из организации и говорят, что тема разговора очень серьезная, сбросьте вызов и перезвоните на официальный номер этой компании сами. Так вы сможете убедиться в подлинности звонка. А если он окажется ложным, просто заблокируйте номер, с которого вам звонили. Еще можно подключить автоматический определитель номера", - прокомментировал руководитель группы обучения информационной безопасности компании Александр Лунев.
москва
санкт-петербург
воронеж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, санкт-петербург, воронеж, яндекс
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Воронеж, Яндекс
05:35 29.04.2025
 
Россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках

"Яндекс": россияне в марте на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россияне в марте 2025 года на 60% чаще искали информацию о мошеннических звонках по сравнению с таким же месяцем прошлого года и на 45% чаще, чем полгода назад, сообщили РИА Новости в "Яндексе".
"Пользователи стали чаще интересоваться проблемой телефонного мошенничества — к такому выводу пришли аналитики компании. Для этого они изучили, как за последний год менялось в "Поиске" количество запросов со словами "звонят мошенники". По данным "Яндекс Вордстата", число таких запросов колеблется от месяца к месяцу. Но за долгосрочный период аналитики отметили общую тенденцию к росту этого показателя: в марте 2025 года запросов со словами "звонят мошенники" было на 60% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года", - сказали в компании.
"При этом за последние полгода тенденция усилилась: в минувшем марте пользователи спрашивали про мошеннические звонки на 45% чаще, чем в октябре 2024 года. За аналогичный период с октября 2023 года по март 2024 года количество подобных запросов оставалось неизменным", - добавили там же.
Чаще других информацией о мошеннических звонках в марте 2025 года интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону. Особенно высокий интерес среди городов-миллионников аналитики зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге, запрос "звонят мошенники" был соответственно на 60% и 30% популярнее. А реже всего про такие звонки спрашивали жители Челябинска и Перми.
Больше всего запросов о мошеннических звонках поступает в будние дни - в среднем на 60% больше, чем в субботу и воскресенье. Звонков от мошенников с понедельника по пятницу также больше, этот тренд подтверждает статистика автоматического определителя номера от "Яндекса". Аналитики компании также отметили рост числа и других запросов на тему телефонного мошенничества за последний год. Среди них - запросы со словами "защита от мошенников", "как защититься от мошенников", "обманули мошенники" и "что делать, если мошенники".
"Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, важно следовать рекомендациям. Если вам звонят якобы из организации и говорят, что тема разговора очень серьезная, сбросьте вызов и перезвоните на официальный номер этой компании сами. Так вы сможете убедиться в подлинности звонка. А если он окажется ложным, просто заблокируйте номер, с которого вам звонили. Еще можно подключить автоматический определитель номера", - прокомментировал руководитель группы обучения информационной безопасности компании Александр Лунев.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВоронежЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала