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Россияне стали чаще покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов
Россияне стали чаще покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов - 29.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов
Россияне стали активнее покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов в преддверии майских праздников в 2025 году - спрос на киви, грейпфруты и лимоны... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T06:30+0300
2025-04-29T06:30+0300
бизнес
россия
москва
ozon
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россияне стали активнее покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов в преддверии майских праздников в 2025 году - спрос на киви, грейпфруты и лимоны вырос вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, бананы и яблоки стали заказывать в 1,5 раза чаще, рассказали РИА Новости в сервисе доставки Ozon fresh. "В этом году перед майскими праздниками активно покупают фрукты для приготовления домашних лимонадов: значительно вырос спрос на киви, грейпфруты и лимоны - в среднем в два раза с прошлого года. Кроме того, пользователи на 50% чаще заказывают бананы и яблоки. Свежие ягоды - также в топе популярных продуктов, при этом цены на малину, клубнику, голубику и ежевику выросли в среднем на 13%", - сказали в сервисе, уточнив, что сравнивались данные по заказам в сервисе за последние две недели апреля в 2024 и 2025 годах. Аналитики сервиса отметили традиционный рост числа заказов на мясо для шашлыка - как охлажденного, так и мяса с маринадом. Спрос на мясо увеличился на 15%, а стоимость готового шашлыка в маринаде выросла на 11% в сравнении с прошлым годом. "Средний чек на мясо в период майских праздников повышается, что связано с выбором более дорогих видов продукции, например, мяса в маринаде", - добавили в Ozon fresh. Самым популярным мясом, которое россияне выбирают для шашлыка, стали свинина и курица. В этом сезоне, отметили аналитики, пользователи стали чаще покупать стейки из говядины. Кроме того, растет спрос на инструменты для приготовления шашлыка: спрос на шампуры вырос в десять раз по сравнению с прошлогодними майскими праздниками, а на розжиг и угли - более чем в два раза. "Традиционно на стол к шашлыкам россияне покупают соусы. В этом году пользователи отдают предпочтение аджике и хрену: спрос на них вырос в пять раз, средний чек повысился на 12%", - добавили в компании.
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бизнес, россия, москва, ozon
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ozon
06:30 29.04.2025
 
Россияне стали чаще покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов

Ozon fresh: россияне стали активнее покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россияне стали активнее покупать фрукты для приготовления домашних лимонадов в преддверии майских праздников в 2025 году - спрос на киви, грейпфруты и лимоны вырос вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, бананы и яблоки стали заказывать в 1,5 раза чаще, рассказали РИА Новости в сервисе доставки Ozon fresh.
"В этом году перед майскими праздниками активно покупают фрукты для приготовления домашних лимонадов: значительно вырос спрос на киви, грейпфруты и лимоны - в среднем в два раза с прошлого года. Кроме того, пользователи на 50% чаще заказывают бананы и яблоки. Свежие ягоды - также в топе популярных продуктов, при этом цены на малину, клубнику, голубику и ежевику выросли в среднем на 13%", - сказали в сервисе, уточнив, что сравнивались данные по заказам в сервисе за последние две недели апреля в 2024 и 2025 годах.
Аналитики сервиса отметили традиционный рост числа заказов на мясо для шашлыка - как охлажденного, так и мяса с маринадом. Спрос на мясо увеличился на 15%, а стоимость готового шашлыка в маринаде выросла на 11% в сравнении с прошлым годом. "Средний чек на мясо в период майских праздников повышается, что связано с выбором более дорогих видов продукции, например, мяса в маринаде", - добавили в Ozon fresh.
Самым популярным мясом, которое россияне выбирают для шашлыка, стали свинина и курица. В этом сезоне, отметили аналитики, пользователи стали чаще покупать стейки из говядины. Кроме того, растет спрос на инструменты для приготовления шашлыка: спрос на шампуры вырос в десять раз по сравнению с прошлогодними майскими праздниками, а на розжиг и угли - более чем в два раза.
"Традиционно на стол к шашлыкам россияне покупают соусы. В этом году пользователи отдают предпочтение аджике и хрену: спрос на них вырос в пять раз, средний чек повысился на 12%", - добавили в компании.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАOzon
 
 
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