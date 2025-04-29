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Россияне в I квартале потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне в I квартале потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше
Россияне в I квартале потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше - 29.04.2025, ПРАЙМ
Россияне в I квартале потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше
Россияне в первом квартале 2025 года потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года - порядка 119 миллиардов рублей,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T07:15+0300
2025-04-29T07:15+0300
бизнес
россия
экономика
москва
рф
sokolov
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года - порядка 119 миллиардов рублей, сообщили в Sokolov. "По итогам первого квартала 2025 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 119,3 миллиарда рублей , что на 6,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении ювелирного холдинга. Отмечается, что за тот же период средний чек по рынку вырос на 18,7% и достиг 10,2 тысячи рублей, а розничные цены в среднем увеличились на 29%. По словам руководителя аналитического центра компании Алины Колпаковой, драйвером роста рынка остаются растущие продажи ювелирных изделий через маркетплейсы. Так, их совокупная доля на рынке за январь-март 2025 года увеличилась с 9% до 12%, а объем продаж вырос на 41,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, на рост рынка оказала влияние динамика учетных цен ЦБ РФ на золото.
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бизнес, россия, москва, рф, sokolov
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Sokolov
07:15 29.04.2025
 
Россияне в I квартале потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше

Sokolov: россияне в I квартале потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года потратили на ювелирные изделия на 6,2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года - порядка 119 миллиардов рублей, сообщили в Sokolov.
"По итогам первого квартала 2025 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 119,3 миллиарда рублей , что на 6,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении ювелирного холдинга.
Отмечается, что за тот же период средний чек по рынку вырос на 18,7% и достиг 10,2 тысячи рублей, а розничные цены в среднем увеличились на 29%.
По словам руководителя аналитического центра компании Алины Колпаковой, драйвером роста рынка остаются растущие продажи ювелирных изделий через маркетплейсы. Так, их совокупная доля на рынке за январь-март 2025 года увеличилась с 9% до 12%, а объем продаж вырос на 41,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, на рост рынка оказала влияние динамика учетных цен ЦБ РФ на золото.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФSokolov
 
 
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