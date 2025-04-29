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Российская экономика будет одной из ключевых в мире, заявил Сакс
Российская экономика будет одной из ключевых в мире, заявил Сакс - 29.04.2025, ПРАЙМ
Российская экономика будет одной из ключевых в мире, заявил Сакс
Российская экономика в ближайшие годы будет одной из ключевых в мире, и ее ждут очень заметные экономические успехи в том числе благодаря новым технологиям,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:53+0300
2025-04-29T13:53+0300
2025-04-29T13:53+0300
экономика
россия
джеффри сакс
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы будет одной из ключевых в мире, и ее ждут очень заметные экономические успехи в том числе благодаря новым технологиям, считает американский экономист Джеффри Сакс. На полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" экономист сказал журналистам, что российская экономика, по некоторым оценкам, уже пятая или шестая в мире по размеру. "Факт в том, что Россия будет одной из самых главных экономик мира в ближайшие годы. С такой обширной площадью, составляющей 17 миллионов квадратных километров, с полной ресурсной базой - и еда, и природные ресурсы, и жизненное пространство, и биоразнообразие. Россия воплощает такой потрясающий природный капитал и экономический простор, что ее успех, на мой взгляд, будет очень большим", - сказал Сакс. Он также полагает, что в будущем российские пространства будут осваиваться с помощью дронов и автономного транспорта, и новые технологии еще больше укрепят российскую экономическую мощь.
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россия, джеффри сакс
Экономика, РОССИЯ, Джеффри Сакс
Российская экономика будет одной из ключевых в мире, заявил Сакс
Экономист Сакс: экономика России в ближайшие годы будет одной из ключевых в мире
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы будет одной из ключевых в мире, и ее ждут очень заметные экономические успехи в том числе благодаря новым технологиям, считает американский экономист Джеффри Сакс.
На полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" экономист сказал журналистам, что российская экономика, по некоторым оценкам, уже пятая или шестая в мире по размеру.
"Факт в том, что Россия будет одной из самых главных экономик мира в ближайшие годы. С такой обширной площадью, составляющей 17 миллионов квадратных километров, с полной ресурсной базой - и еда, и природные ресурсы, и жизненное пространство, и биоразнообразие. Россия воплощает такой потрясающий природный капитал и экономический простор, что ее успех, на мой взгляд, будет очень большим", - сказал Сакс.
Он также полагает, что в будущем российские пространства будут осваиваться с помощью дронов и автономного транспорта, и новые технологии еще больше укрепят российскую экономическую мощь.
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