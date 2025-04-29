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Росстат рассказал о потребности медорганизаций в медиках

Росстат рассказал о потребности медорганизаций в медиках - 29.04.2025, ПРАЙМ

Росстат рассказал о потребности медорганизаций в медиках

Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T03:16+0300

2025-04-29T03:16+0300

2025-04-29T03:16+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Согласно данным ведомства, в России среди врачей скорой медицинской помощи и парамедиков не закрыты 19% вакансий, провизоров - 15,5%, фармацевтом - 15,4%, а диетологов и специалистов по рациональному питанию - 14,9%. Пятерку позиций с наибольшей долей вакансий замыкают врачи общей практики - 13,3%. Еще 12,3% мест вакантно среди физиотерапевтов, 11,3% - специалистов по медицинскому уходу, 10,4% - среднего медперсонала скорой помощи, 10,2% - врачей-специалистов и 9,9% - оптиков-оптометристов. В то же время медицинские организации испытывают минимальную потребность в работниках регистратуры (2,9%), зубных техниках и протезистах (3,2%), а также зубных врачах (3,4%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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