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Турпоток из России во Вьетнам может увеличиться в три раза

Турпоток из России во Вьетнам может увеличиться в три раза - 29.04.2025, ПРАЙМ

Турпоток из России во Вьетнам может увеличиться в три раза

Туристический поток из России во Вьетнам по итогам этого года может увеличиться в три раза, в связи с отложенным спросом и резко возросшей чартерной активности... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:25+0300

2025-04-29T12:25+0300

2025-04-29T12:25+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам по итогам этого года может увеличиться в три раза, в связи с отложенным спросом и резко возросшей чартерной активности российских туроператоров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "С учетом отложенного спроса и резко возросшей чартерной активности российских туроператоров Вьетнам вполне может рассчитывать на трехкратное увеличение потока (по итогам 2025 года - ред.)", - сообщили в РСТ со ссылкой на вице-президента союза Дмитрия Горина. Он уточнил, что сейчас прямая туристическая перевозка во Вьетнам представлена из более чем 10 российских городов. "Это точно даст толчок спросу, тем более что за прошлый год даже на стыковочных рейсах поток из России вырос почти вдвое", - процитировали Горина в РСТ. "Имеет значение также возобновление рейсов вьетнамского авиаперевозчика. Думаю, Вьетнам в этом году вполне может составить конкуренцию Таиланду. И хотя турпотоки на этих направлениях несопоставимы, так как Таиланд принимает уже порядка 2 миллионов россиян, у Вьетнама есть шансы нарастить въезд из России до 600-700 тысяч туристов", - добавил он. В союзе сообщили, что в прошлом году, несмотря на отсутствие прямых и чартерных рейсов, во Вьетнам прибыло 232 300 туристов из России, это почти на 85% больше, чем годом ранее. Уточняется, что в этом году больше всего рейсов ставится на курорт Нячанг. "Этот прибрежный город с хорошо развитий туристической инфраструктурой в провинции Кханьхоа уже давно стал излюбленным местом российских туристов, на его долю приходится до 50% всего потока из нашей страны", - отметили в сообщении. По данным Главного статистического управления Вьетнама, которые привели в РСТ, за первые три месяца года страна приняла более 6 миллионов иностранных туристов, это самый высокий квартальный показатель за всю историю туризма в стране. Крупнейшим для Вьетнама въездным рынком с почти 1,6 миллиона туристов стал Китай, на втором месте – Южная Корея (1,3 миллиона), за ней следуют Тайвань, Япония, Камбоджа, Индия, США и Австралия. Россия замыкает десятку наиболее активных рынков.

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, таиланд, москва