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Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже - 29.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250429/rubl-857124960.html
Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже
Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже - 29.04.2025, ПРАЙМ
Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже
Курс рубля во вторник компенсировал утреннее снижение против юаня на Московской бирже и пробует расти, китайская валюта находится на отметке в 11,20 рубля,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:44+0300
2025-04-29T13:44+0300
экономика
рынки
москва
алексей антонов
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник компенсировал утреннее снижение против юаня на Московской бирже и пробует расти, китайская валюта находится на отметке в 11,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 1 копейку, до 11,20 рубля, дневной диапазон составляет 11,15-11,25 рубля. Все указывает на сохраняющуюся слабую активность импортеров на фоне жесткой денежно-кредитной политики, рассуждает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Впрочем, несмотря на указанные факторы, до конца текущей короткой рабочей недели мы ждем умеренного ослабления курса рубля и его приближения к верхней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань. Основным аргументом для таких ожиданий является возможная фиксации рядом инвесторов прибыли по длинным позициям в рубле, в преддверии продолжительных выходных. При этом важную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор", - добавляет он. В среднесрочной перспективе рубль будет дешеветь, но позитивная геополитика может кратковременно увести курс юаня на Мосбижрже в район 10 рублей, допускает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, москва, алексей антонов, промсвязьбанк
Экономика, Рынки, МОСКВА, Алексей Антонов, Промсвязьбанк
13:44 29.04.2025
 
Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже

Курс юаня на Московской бирже снизился до 11,20 рубля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник компенсировал утреннее снижение против юаня на Московской бирже и пробует расти, китайская валюта находится на отметке в 11,20 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 1 копейку, до 11,20 рубля, дневной диапазон составляет 11,15-11,25 рубля.
Все указывает на сохраняющуюся слабую активность импортеров на фоне жесткой денежно-кредитной политики, рассуждает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"Впрочем, несмотря на указанные факторы, до конца текущей короткой рабочей недели мы ждем умеренного ослабления курса рубля и его приближения к верхней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань. Основным аргументом для таких ожиданий является возможная фиксации рядом инвесторов прибыли по длинным позициям в рубле, в преддверии продолжительных выходных. При этом важную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор", - добавляет он.
В среднесрочной перспективе рубль будет дешеветь, но позитивная геополитика может кратковременно увести курс юаня на Мосбижрже в район 10 рублей, допускает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Юань открыл торги во вторник ростом
10:03
 
ЭкономикаРынкиМОСКВААлексей АнтоновПромсвязьбанк
 
 
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