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Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже

Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже - 29.04.2025, ПРАЙМ

Рубль компенсировал утреннее снижение против юаня на Мосбирже

Курс рубля во вторник компенсировал утреннее снижение против юаня на Московской бирже и пробует расти, китайская валюта находится на отметке в 11,20 рубля,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:44+0300

2025-04-29T13:44+0300

2025-04-29T13:44+0300

экономика

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москва

алексей антонов

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник компенсировал утреннее снижение против юаня на Московской бирже и пробует расти, китайская валюта находится на отметке в 11,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 1 копейку, до 11,20 рубля, дневной диапазон составляет 11,15-11,25 рубля. Все указывает на сохраняющуюся слабую активность импортеров на фоне жесткой денежно-кредитной политики, рассуждает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Впрочем, несмотря на указанные факторы, до конца текущей короткой рабочей недели мы ждем умеренного ослабления курса рубля и его приближения к верхней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань. Основным аргументом для таких ожиданий является возможная фиксации рядом инвесторов прибыли по длинным позициям в рубле, в преддверии продолжительных выходных. При этом важную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор", - добавляет он. В среднесрочной перспективе рубль будет дешеветь, но позитивная геополитика может кратковременно увести курс юаня на Мосбижрже в район 10 рублей, допускает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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рынки, москва, алексей антонов, промсвязьбанк